喻斌攜手鄭真 共推養老服務

陽光活動中心負責人鄭真（左）與企業家喻斌（右）簽署戰略合作協定。 （記者封昌明／攝影）

鄭真集團暨「休士頓 陽光活動中心」負責人鄭真與休士頓企業家喻斌11月17日在該中心簽署合作協定，未來將共同打造專門服務於華人 的活動中心及養老社區，其中包括擴大對陽光活動中心的耆老服務品質，及即將落成啟用的「永春莊」長照之家。

鄭真表示，歷經30多年的艱苦創業，她建立起了包括陽光老人活動中心，老人護理，以及將要落成的永春莊豪華退休老人社區。陽光活動中心是休士頓第一位華人創立的老人活動中心，位於中國城核心地帶，也是現在最大的活動中心之一，20多年來該中心以為成千上萬位無收入和低收入華人年長者提供日照服務。

早在十幾年前，鄭真就意識到我們來美國打拼的華人，在年老的時候最終要有一個屬於自己的社區和溫暖的家，於是她買下了中國城附近幾十英畝地，並於十年前聘請專業團隊開始設計和建設第一期工程-永春莊護理中心（Assisted Living）。未來第二期及第三期將有兩棟全照顧大樓(可容納300人)、三棟獨立生活大樓、一棟俱樂部活動中心、一棟混合豪華住宅、一棟醫療中心、以及一條美食街。

為了能在有生之年把她的夢想實現，鄭真需要有共同志向的人士和她一同合作。而喻斌多年來一直默默服務著休士頓僑社，他被鄭真建設養老社區的精神及熱情所感動。

陽光老人活動中心附有照顧中心，幫助保母申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid 急救上課，提供保母每年30小時服務。電話：713-988-2843。地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

永春莊是一座屬於大規模、B類的全照顧住宅，位於西休士頓的黃金地段，面對百利大道，土地有二十多英畝，環境清幽，交通便利。

在這個社區裡，未來將會提供全方位的服務，依個人需要而選擇，包括三餐與住宿、家政、清潔、特殊飲食、護士值班、緊急處理、安排醫療需求、個人衛生、洗澡和梳洗、汽車接送、娛樂活動、健身器材、互聯網站、多電視台、水電費、藥物管理、24小時服務員、戶外活動區、停車場、俱樂部活動中心、公共娛樂區、種植物、花園、果園、一日旅行、購物、唱歌、跳舞、協助日常生活等等，讓居民生活的安心而有尊嚴。永春莊電話：713-988-2843、713-518-5377，或713-933-5288。地址：6913 Pavilion Drive, Houston, TX 77036網址：www.everspring-living.com。