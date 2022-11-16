槍擊案陰影深 羅布小學遷址

烏瓦德校園槍擊案陰影太深，學區決定花5000萬元另建新校。（報系資料照片）

烏瓦德學區 基金會經過商討後於14日晚間公開羅布小學遷址案。新的小學尚未命名，但已選定在另一間小學Flores Elementary的附近。總預算 達5000萬，營建商已答應無償興建，連鎖超市也願出資。

新校舍預計花費5000萬元，1800萬元費已經完成募款，包括新校區起造者Huckabee Architects的價值800萬元無償施工，H-E-B 執行長成立的Charles Butt Foundation 捐贈1000萬元。新校區預計2023年6月動土，2024年10月落成，新的小學原則上將區分三個年班的39個教室，兩間理工教室、兩間藝術教室與14間特教教室。現有的羅布小學（Robb Elementary School）將會拆除，但新的利用方案尚未出爐。

提案委員會主席Natalia Arias表示，這個決定讓她感觸良多，因為說到底，大家都要為學生創造一個可以安心上課的環境。同時，因為當地的多元歷史，新校區也將充分反映社區風格。新建提案將在16日交付校董會決議，14日的發表會則吸引了約50人參加，其中包括部分校董會成員與代理學區總監Gary Patterson。

至於羅布小學拆除後的空地，提案委員會多數認為不能任由其閒置，這對當地社區不好。另外，羅布小學其實也對當地有著歷史意義，早在1970年代，因為一名教師遭到不當解雇，引發了墨裔覺醒運動（Chicano rights movement）。因此原校址的再利用也將考慮歷史因素。

另外，由於近年來移民 與警方經常發生高速追逐事件，不僅降低警方對校園事件的警覺度，也使得提案委員會更加注重新校區的安全措施，不僅要牢記眼下的教訓，還要能讓新校區長保安寧。