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聖安東尼奧珍珠區 免費停車場剩3處

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧美食與休閒的「珍珠區」，免費停車場愈來愈少。(the Pearl)
聖安東尼奧美食與休閒的「珍珠區」，免費停車場愈來愈少。(the Pearl)

聖安東尼奧的美食與休閒重點「珍珠區」(the Pearl)，再進一步向來客徵收停車費，如今只剩三個停車場可以免費停車兩小時，知悉詳情的消費專家給讀者提供捷徑。

　「珍珠區」的名稱來自珍珠啤酒廠(Pearl Brewery，地址303 Pearl Pkwy, San Antonio, TX 78215)，這個啤酒廠仍在營運，屬於聖安東尼奧的歷史古蹟之一。過去珍珠區許多停車場是免費停車的，只有最靠近啤酒廠的地方是收費停車。如今此區是眾人聚集享樂的要點，停車位不敷使用，於是業主決定用收費的方式，以免顧客滯留太久，所得的經費用來進一步提升本區的素質。

　Silver Ventures是珍珠區的產權擁有者，今年夏季它把3000個免費停車位改成收費停車位，接著在11月1日把幾乎全部的停車位都改成收費。不過珍珠區絕大多數的停車場都可以免費停30分鐘，讓顧客買完東西走人，鼓勵居民前來消費。

　珍珠區目前只剩三個停車區可以免費停兩個小時：第一是科勒室內停車場(Koeler Garage)和東艾米拉街(E. Elmira Street)和東莫爾托街(E. Myrtle Street)交口處的那個停車場；第二是A街(Avenue A)和紐威爾街(Newell Avenue)交口處的那個小停車場；第三是位於坎登街(Camden Street)的那個停車場。

　根據珍珠區網站(Pearl website)的資訊，超過免費時間後，周一至周四停車費是3元，周五至周日是10元。業主表示，停車費將用來進一步增加珍珠區的吸引力，譬如現在正在興建音樂館和其他設施，目標是讓珍珠區成為最令外來旅客和本地居民喜歡的休閒聖地。

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