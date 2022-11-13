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德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

編譯組／綜合報導
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

休士頓紀事報報導，德州民主黨在8日大選中失敗，民主黨人將原因歸咎於使共和黨人受益，「令人震驚」的大量黑錢。根據德州論壇報James Barragan，黨員在選後收到的內部備忘錄中，出現上述言論。

德州民主黨主席布朗（Jamarr Brown）在備忘錄中寫到，「幾乎全州每次投票，都有來自共和黨的黑錢，其中大部分來自德州以外，通過數百萬元付費廣告影響選民決策，這完全是荒謬，與關於反對民主黨的惡意錯誤訊息。」

在哈里斯縣，共和黨資金傾瀉最為明顯。僅7月至10月，保守派政治新人梅勒（Alexandra del Moral Mealer ）籌措近900萬元，包括通過右翼捐助者和休士頓地區著名的保守派大筆捐款。她在哈里斯縣長競選中失敗，但打破籌款紀錄。

這份備忘錄發給民主黨「工作人員和利益相關者」，標題為「2022年期中選舉結果-早期分析」，內容中還列出其他導致民主黨在全州範圍競選中失敗的因素，包括「缺乏來自全國民主黨組織更深層的投資」等。

主席寫道，「我們並不是要求全國民主黨組織向德州提供資金，只為了點燃它」，「我們要求他們向我們投資更多。」

備忘錄還稱，除共和黨人的超額投資和民主黨內部投資乏力外，還指出「邊境安全與犯罪相關訊息」與「德州共和黨人針對性極強」等，是導致選舉失敗因素。

僅管民主黨在哈里斯縣取得關鍵勝利，但無法在州長、副州長或總檢察長等州級選舉中獲勝。其中，前德州眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）以近十個百分點，輸給現任州長艾伯特（Greg Abbott），僅管選舉最後幾個月，歐洛克籌款表現強勁。

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