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期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

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紅潮未現 共和黨仍稱霸德州

編譯組／綜合報導
紅潮席捲德州，共和黨穩保優勢。圖為農民精心種出的德州迷宮。（報系資料照片）
紅潮席捲德州，共和黨穩保優勢。圖為農民精心種出的德州迷宮。（報系資料照片）

儘管德州對人工流產的嚴格限制，州長艾伯特送移民到北部，繼續在美墨邊界築牆等等舉措，以及供電失誤導致的2021年初斷電風波與烏瓦德校園槍擊案引發民主黨人的強烈批評，但是德州的共和黨人在2022年的期中選舉後，仍然保有州級各大重要職位，在國會席次部分也未屈居下風，繼續邁向他們連續28年在孤星州的執政優勢。

政治學者評論，雖然都會區的親民主黨勢力增長，但是德州西部的紅色高牆仍在，共和黨只要抓穩鄉間的鐵票，就能維持住在德州獨大的局面。特別是，墮胎、人權這些議題，對鄉間民眾都沒啥吸引力，物價、油價才是當地選民更有共鳴的話題，因此就算總統拜登等民主黨大佬猛轟移民、人工流產議題，藍軍仍然在德州翻不了盤。

就共和黨而言，州長、副州長等職位當然穩穩落袋，德州議會雖然已經把持了20年，但今年的席次可能還會比上屆更多。勝出的艾伯特再推特表示，「德州人傳遞出了明確訊息，他們希望德州繼續成為（全美）契機的燈塔」。不過落敗的歐洛克（Beto O'Rourke）四年三敗，已經有人議論他的政治生命大概完了。

South Plains College的政府治理學者Drew Landry告訴德州論壇報，期中選舉的結果明白顯示，德州人還是想要維持現狀。如果說民主黨這次選戰有甚麼好誇口的，大概只有在德州南部拿下兩席國會議員吧，至少能顯示共和黨掌握不住西語系選民。這對民主黨人來說，或許是道強心針，因為最新普查顯示，西語裔正式超越白人成為德州最大族群，未來的德州恐怕是誰得拉美就得天下。

另外，整體來說，民主黨也非毫無進展。他們與共和黨得票的整體差距，在2014年艾伯特首次選州長時還有20個百分點，2018年拉近到13個百分點；2020年的總統大選剩6個百分點，但是2022年的結果顯示，這關鍵的6個百分點仍然存在，這也就是民主黨想在德州翻盤的關鍵差距了。

當然2018年至2020年的差距縮小，必須歸功於投票率越來越高；而且越多人投票，民主黨人獲勝的機率就越高。但是這次期中選舉的投票率只能說普普，休士頓大學Hobby School of Public Affairs的學者Renee Cross認為，民主黨的決勝點就在年輕人與新移民要不要投票，「但是這次他們就是不想投，period.」。

但是投票率不高，受傷的不只是民主黨，共和黨籍落選的國會議員弗羅雷斯（Mayra Flores）就在推特痛批，「不是說會有紅潮嗎？你們這些不投票的共和黨人與獨立選民，別抱怨選舉結果，因為你們該做的都沒做！」弗羅雷斯2022年初才在特別選舉中當選國會議員，但或許因為劍走偏鋒，反倒引發負面觀感。

德州 民主黨 共和黨

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