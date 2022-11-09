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聯邦派員赴德州觀察投票

編譯組／綜合報導
聯邦司法部派出選舉觀察員，但不干涉選舉事務。(Harris County選務辦公室)
聯邦司法部派出選舉觀察員，但不干涉選舉事務。(Harris County選務辦公室)

聯邦司法部為了瞭解全美投開票所是否落實選舉法規，8日選舉日當天已派員至德州的哈里斯(Harris)縣、達拉斯縣與華勒縣（Waller）觀察投票過程。不過，此舉並非只針對德州，事實上司法部同樣派人到了其他23州的61個選區，避免不守法規引發可能的爭議。

哈里斯縣的部分，因為先前曾經出現開票失誤，因此德州州務卿10月決定，要求德州檢察長派人赴哈里斯縣監督選務工作。不過，德州高層皆為共和黨人，哈里斯縣縣長與休士頓市長卻為民主黨籍，因此基於衡平原則，亦對聯邦司法部提出申請，要求派員監督選務。

哈里斯縣新任選務官塔圖（Clifford Tatum）表示，聯邦司法部的觀察員只會在一定距離外觀察投票過程，包括距離投票所100呎內與100呎外的動靜，然後只會記下有誤的地方，不會干擾選務，只會告知縣府選務處需要改進之處。塔圖說，他還沒有與司法部直接談過觀察員的事，不過大概都知道他們的工作進度。

不過，塔圖也表示，德州派出的觀察員也確實發揮作用，包括一些投票所的引導標示不清或放錯位置，他們都提出建議。之後的開票、計票，德州觀察員也會在旁注意。塔圖另外表示，各地執法人員都有到場，防止違法事件；同時，選民如果察覺不當之處，也可以向聯邦司法部直接申訴。

聯邦司法部派出選舉觀察員的德州三縣。（KHOU）
聯邦司法部派出選舉觀察員的德州三縣。（KHOU）

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