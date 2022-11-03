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比爾米勒燒烤 告供應商肉太鹹

編譯組／綜合報導
比爾米勒烤肉連鎖餐廳控告供貨商肉品太鹹。(Bill Miller Bar-B-Q臉書)
比爾米勒烤肉連鎖餐廳控告供貨商肉品太鹹。(Bill Miller Bar-B-Q臉書)

德州著名的比爾米勒烤肉(Bill Miller Bar-B-Q)連鎖餐廳，向雞肉供應商提出民事訴訟，因為送到店裡的嫩雞塊(chicken tenders)調味太鹹，引發眾多顧客埋怨，公司要求供應商賠償38萬元。

　比爾米勒烤肉在德州中部的聖安東尼奧、基督聖體市(Corpus Christi)和首府奧斯汀一共經營77家分店，以特殊風味的烤肉和炸雞出名。日前比爾米勒烤肉的總公司對馬里蘭州巴爾的摩市(Baltimore)的「郝利家禽與蛋白質公司」(Holly Poultry and Protein Associates)提出民事索賠訴訟，理由是供應商送來的一大批嫩雞塊調味太鹹。

　比爾米勒烤肉在法庭文件中指出，各分店炸出這些嫩雞塊以後，有很高比例的顧客表示雞塊太鹹難以下嚥，而有腎臟疾病或高血壓的顧客更覺得這麼鹹的食物會造成健康問題，各餐廳的員工不但白花功夫製作這些嫩雞塊，最後還必須給顧客退錢，還讓餐廳的信譽受損。

　公司請化驗所查驗鹽分以後，發現這些嫩雞塊含鹽量比公司提供給供應商的方程式多出一倍有餘，因此這些雞肉不符合約規定。

　比爾米勒烤肉向媒體指出，公司控告供應商違犯合約(breach of contract)和嚴重疏忽(gross negligence)，索賠金額是38萬2000元，這是那一大批嫩雞塊的價格。比爾米勒烤肉表示，事件發生以後公司向供應商要求退貨還錢，把那筆錢用做未來購買肉類之用，但幾個月下來供應商沒有收回那批貨，也沒有退錢，因此餐廳被迫提出訴訟，而且現在也已經不再購買那家供應商的肉品，如今那一大批嫩雞塊還在公司的冷凍櫃裡佔據空間。

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