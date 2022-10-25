台灣生物科技年會29、30日舉行

第八屆美國德州 台灣生物科技年會將於10月29日至30日，於達拉斯德州大學西南醫學 中心盛大舉行，主題為「生物科技在精準醫學領域的現狀和前景展望」。

該年會由德州台灣生物科技協會(Texas Taiwanese Biotechnology Association, TTBA)主辦，駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組協辦並贊助。自COVID-19疫情爆發後，本屆年會乃是首次由線上會議形式回歸實體舉辦之德州生技盛會，廣邀學界與業界頂尖生醫人才齊聚，藉由面對面的交流，增進美國台灣生物醫學領域的合作與效益。

TTBA是在美國德州之台灣生物科技人的重點交流平台，由德州、美南各地生技人自發性組織成立，以義工性質營運。透過辦理線上講座、舉辦研討會等系列活動，來強化德州地區間至美國各州暨國際間與台灣的生技產業之連結網絡，歷屆年會皆有數以百計生物醫學專家人才前往共襄盛舉。TTBA藉年會實現三大目標: 一，促進在德州及在美各州之台灣科學家建立合作連結；二， 提供在美台灣科學家資訊交流平台，討論台灣與美國生物科技發展的現況及未來展望；三， 傳承在美職涯發展及工作經驗，協助企業與人才媒合。

今年TTBA邀請到黃慧明教授與范士岡教授擔任新穎科技專題講者，以及兩位在網路上分享科學新知與科學家觀點的知名部落客來分享生物科技與訊息傳播的重要性。另外更有四位在產業界的專業人士，介紹生物科技產業鏈裡的生物製藥委託開發(CDMO)、檢驗產品開發、轉譯生醫資訊與免疫療法新創公司等領域，並分享職涯經驗與領域的展望。

TTBA更安排職涯發展系列座談會和主題性午餐圓桌約會，透過聚焦在癌症 研究、生醫微流體精準應用、生物資訊、免疫治療與疾病、生殖醫學和科學傳播、職涯開發等主題，講者們和與會者間將有更深入的討論分享，期待促進生物醫學科學家之間的知識對話和創建合作網絡。

TTBA 2022生物科技年度研討會獲得各方支持，包括美國德州深耕多年的在地人士張典正、王敦正對TTBA的長遠支持。更多年會內容與報名資訊，請參考第八屆美國德州台灣生物科技年會官網：https://www.texastba.org/2022-annual-symposium。TTBA 官網：https://www.texastba.org/。