我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

達拉斯急難救助會 慶僑委會90周年

【達拉斯訊】
休士頓僑教中心王盈蓉主任致辭。（孟敏寬提供）
休士頓僑教中心王盈蓉主任致辭。（孟敏寬提供）

為慶賀僑委會90週年，達福地區僑界急難救助協會特舉辦個人安全專題演講，同時舉行會長交接儀式，當日當日，休士頓僑教中心王盈蓉主任也會應邀出席，會場溫馨隆重。

僑務委員會為服務海外僑胞的專責機關，由民國21年4月16日成立，即隨著國家情勢及海外僑社的演變，不斷地調整、創新積極結合僑界力量服務各地僑胞，至今年屆滿90週年。達福地區僑界急難救助協會為慶祝「光輝九十僑見未來」，特別於10月15日於達拉斯華人活動中心舉辦慶祝活動。

當日，參與僑胞無不感謝僑委會這90年來對海外僑胞生活安全的幫助，海外下一代僑民教育的啓迪，海外僑商在主流社會的發展等，僑委會對僑胞的關心處處可見，事事可顯，因此在大會開始之前，播放了僑委會童振源委員長對僑界急難救助協會的介紹，讓海外僑胞更能夠清楚急難救助協會的功能。

達福地區僑界急難救助協會成立於106年6月28日，成立之後，承接了不同的個案，孟敏寬會長也針對過去幾年所幫助過的個案做詳細的說明，在每一個個案中，孟會長看到因為急難救助協會對每一個家庭的幫助，對每一位受難者的撫慰，孟會長也鼓勵僑胞們多多參與，讓僑胞之愛藉由急難救助協會這個平臺，讓更多的不幸化為慶幸，更多的淚水化為藍天。

會長交接是當日的另一個重頭戲，達福地區僑界急難救助協會在10月8日於線上舉行會長選舉，新任會長由原本擔任副會長的張志榮先生接任，由王盈蓉主任主持監交下完成會長交接，張志榮先生在任職副會長之時，也接過幾個個案，對急難救助協會運作頗爲熟悉，相信在他的領導下，將有不同的建樹。

急難救助協會由於得知近日許多僑胞在不同的公共場所被搶、家中被偷，或是在其他城市發生因對亞裔仇恨所帶來的傷害等事故發生，基於此，本協會為了提高僑胞們自我保護意識與加強基本保護措施，特別邀請到任職於布蘭諾(Plano)市的華人湯警官（Michael Tang）演講，湯警官在講座後的Q & A，也為達福地區的僑胞解答生活中的問題，讓僑胞們受益良多。會後也備有餐點、蛋糕，使僑胞感受到鄉親的溫暖。若有任何問題，歡迎洽詢會長孟敏寬（469）789-6858，或email 至[email protected]

與會來賓大合照。（孟敏寬提供）
與會來賓大合照。（孟敏寬提供）
新任張志榮會長報告會務。（孟敏寬提供）
新任張志榮會長報告會務。（孟敏寬提供）
慶祝僑委會90週年切蛋糕。（孟敏寬提供）
慶祝僑委會90週年切蛋糕。（孟敏寬提供）
Michael Tang警官為僑胞講解個人安全注意事項。 （孟敏寬提供）
Michael Tang警官為僑胞講解個人安全注意事項。 （孟敏寬提供）
孟敏寬會長作會務及個案報告。（孟敏寬提供）
孟敏寬會長作會務及個案報告。（孟敏寬提供）
會長交接，王盈蓉負責監交。（孟敏寬提供）
會長交接，王盈蓉負責監交。（孟敏寬提供）
牟呈華僑務咨詢委員致辭。（孟敏寬提供）
牟呈華僑務咨詢委員致辭。（孟敏寬提供）

華人 亞裔 教育

上一則

H-E-B布蘭諾開店 附設德州烤肉

下一則

德州人語／國債野蠻生長 低利率會再回來

延伸閱讀

中華會館迎新送舊經文處副處長

中華會館迎新送舊經文處副處長
麗都市「中華民國日」連49年雙十升旗

麗都市「中華民國日」連49年雙十升旗
達拉斯酒店稅公投 或提高至15%

達拉斯酒店稅公投 或提高至15%
達福地區僑界急難救助協會10月15日演講

達福地區僑界急難救助協會10月15日演講
中華民國生日 舊金山僑胞升旗慶祝 數百人高唱國旗歌

中華民國生日 舊金山僑胞升旗慶祝 數百人高唱國旗歌
南加近千僑胞 共慶雙十國慶

南加近千僑胞 共慶雙十國慶

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」