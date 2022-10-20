達拉斯急難救助會 慶僑委會90周年

休士頓僑教中心王盈蓉主任致辭。（孟敏寬提供）

為慶賀僑委會90週年，達福地區僑界急難救助協會特舉辦個人安全專題演講，同時舉行會長交接儀式，當日當日，休士頓僑教中心王盈蓉主任也會應邀出席，會場溫馨隆重。

僑務委員會為服務海外僑胞的專責機關，由民國21年4月16日成立，即隨著國家情勢及海外僑社的演變，不斷地調整、創新積極結合僑界力量服務各地僑胞，至今年屆滿90週年。達福地區僑界急難救助協會為慶祝「光輝九十僑見未來」，特別於10月15日於達拉斯華人 活動中心舉辦慶祝活動。

當日，參與僑胞無不感謝僑委會這90年來對海外僑胞生活安全的幫助，海外下一代僑民教育 的啓迪，海外僑商在主流社會的發展等，僑委會對僑胞的關心處處可見，事事可顯，因此在大會開始之前，播放了僑委會童振源委員長對僑界急難救助協會的介紹，讓海外僑胞更能夠清楚急難救助協會的功能。

達福地區僑界急難救助協會成立於106年6月28日，成立之後，承接了不同的個案，孟敏寬會長也針對過去幾年所幫助過的個案做詳細的說明，在每一個個案中，孟會長看到因為急難救助協會對每一個家庭的幫助，對每一位受難者的撫慰，孟會長也鼓勵僑胞們多多參與，讓僑胞之愛藉由急難救助協會這個平臺，讓更多的不幸化為慶幸，更多的淚水化為藍天。

會長交接是當日的另一個重頭戲，達福地區僑界急難救助協會在10月8日於線上舉行會長選舉，新任會長由原本擔任副會長的張志榮先生接任，由王盈蓉主任主持監交下完成會長交接，張志榮先生在任職副會長之時，也接過幾個個案，對急難救助協會運作頗爲熟悉，相信在他的領導下，將有不同的建樹。