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涉殺22名獨居老婦 男子再受審

編譯組／綜合報導
被控殺害22名老齡婦女的謝米爾米爾。（AP）
被控殺害22名老齡婦女的謝米爾米爾。（AP）

休士頓紀事報報導，49歲的比利切莫莫（Billy Chemirmir）被控殺害22名年長婦女，3日在達拉斯重新受審。

87歲的布魯克斯（Mary Brooks）是22名老年婦女之一。當時她被發現死於她所住的達拉斯公寓地板，身旁還放著購物袋，當局一開始認為她屬自然死亡。

直至其家人發現珠寶遺失，包括布魯克斯喜愛的珊瑚項鍊和鑽石戒指後，另一名婦女同遭襲擊，警方才重新考慮其死亡原因。

在切莫莫於2018年被捕後幾年，對其指控愈來愈多，因達拉斯警方重新檢查被認為是自然死亡的老年婦女死因。今年夏天，對切莫莫增加四項指控。

堅持自己清白的他，4月因謀殺81歲的哈里斯（Lu Thi Harris）被判死刑與終身監禁，不得假釋。若在布魯克斯之死中被定罪，他將受到同樣懲罰。去年11月陪審團陷入僵局時，對哈里斯之死的第一次審判，曾以失敗告終。

史密斯（Loren Adair Smith）的91歲母親是切莫莫被控殺害22名老齡婦女之一，她會參加3日的審判，「在有那種恐懼感的同時，我們很高興結束這一章。」

巴特爾（Mary Annis Bartel）在2018年3月的襲擊中倖存下來，相關單位才啟動切莫莫的逮捕行動。當時91歲的巴特爾告訴警方，一名男子強行闖入她的老年公寓，試圖用枕頭悶死她，拿走她的珠寶。

在巴特爾2020年去世前，她在切莫莫審前聽證會上，透過錄音描繪該次襲擊。她說，當她打開門看到一位帶著綠色橡膠手套男子的那一刻，知道自己處於嚴重危險中。

大多數據稱遭切莫莫襲擊的受害者，多住在老年社區公寓。他被指控在私人住宅中殺害婦女，包括一名他過去擔任家庭護理員時，照顧過男子的遺孀。

正尋求連任的達拉斯縣檢察長、民主黨人克倫佐（John Creuzot）在先前對切莫莫進行的兩起審判中，尋求無期徒刑而非死刑。他的共和黨對手批評此決定。

民主黨 共和黨 休士頓

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