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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

不明團體耗資千萬 猛攻艾伯特

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特到烏瓦德市羅布小學悼念槍擊命案受難者。（美聯社）
德州州長艾伯特到烏瓦德市羅布小學悼念槍擊命案受難者。（美聯社）

德州州長選戰出現意外變數，不明團體「Coulda Been Worse」近來耗資1100萬元猛打廣告，專挑現任州長艾伯特的痛腳踩，包括缺電問題、墮胎議題，還將艾伯特、副州長派屈克（Dan Patrick）、檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）打成「三人幫」，以英語、西語直指他們不在乎女權。

「Coulda Been Worse」這個名稱明顯就是衝著艾伯特而來，這是他在烏瓦德校園槍擊案後所說的「名言」之一。為了符合聯邦傳播委員會（FCC）的廣告刊登規定，組織地址登記為維吉尼亞州阿靈頓縣的郵政信箱。雖然背後金主不明，而且還不一定必須依法申報，但是「Coulda Been Worse」至今已經花了710萬元打廣告，未來到11月8日投票日前還排定了價值470萬元的廣告檔次。

廣告分析公司AdImpact的統計顯示，3月初選後，艾伯特至今花了1400萬元打廣告，民主黨籍的歐洛克（Beto O'Rourke）700萬元，但是「Coulda Been Worse」卻幫歐洛克補上了落差。在禁止墮胎的廣告中，「Coulda Been Worse」就指艾伯特「三人幫」把人工流產視為犯罪，明白告訴大家，「德州的女人沒有身體自主權」。

雖然歐洛克與「Coulda Been Worse」的關係仍不明確，但在人工流產議題上，「Coulda Been Worse」的論點卻正好加強歐洛克的主張，歐洛克陣營也正好借力使力，不斷提及「Coulda Been Worse」的廣告。

德州州長艾伯特。（Getty Images）
德州州長艾伯特。（Getty Images）

德州 墮胎 維吉尼亞州

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