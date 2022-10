不明團體耗資千萬 猛攻艾伯特

德州州長艾伯特到烏瓦德市羅布小學悼念槍擊命案受難者。(美聯社)

德州 州長選戰出現意外變數,不明團體「Coulda Been Worse」近來耗資1100萬元猛打廣告,專挑現任州長艾伯特的痛腳踩,包括缺電問題、墮胎 議題,還將艾伯特、副州長派屈克(Dan Patrick)、檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)打成「三人幫」,以英語、西語直指他們不在乎女權。

「Coulda Been Worse」這個名稱明顯就是衝著艾伯特而來,這是他在烏瓦德校園槍擊案後所說的「名言」之一。為了符合聯邦傳播委員會(FCC)的廣告刊登規定,組織地址登記為維吉尼亞州 阿靈頓縣的郵政信箱。雖然背後金主不明,而且還不一定必須依法申報,但是「Coulda Been Worse」至今已經花了710萬元打廣告,未來到11月8日投票日前還排定了價值470萬元的廣告檔次。

廣告分析公司AdImpact的統計顯示,3月初選後,艾伯特至今花了1400萬元打廣告,民主黨籍的歐洛克(Beto O'Rourke)700萬元,但是「Coulda Been Worse」卻幫歐洛克補上了落差。在禁止墮胎的廣告中,「Coulda Been Worse」就指艾伯特「三人幫」把人工流產視為犯罪,明白告訴大家,「德州的女人沒有身體自主權」。