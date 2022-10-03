聖安東尼奧地標遭焚 將改建餐車公園

聖安東尼奧市的古蹟地標「阿克曾老宅」已嚴重嚴重受損。(Google Maps)

聖安東尼奧市的古蹟 地標「阿克曾老宅」(Acthzehn House)今年3月在一場火災中嚴重受損，市政府與開發商初步同意把廢屋拆除，並把那塊地開發成「餐車園區」(food truck park)，開發商正在與市府共同進行計畫研議。

阿克曾老宅位於德拉瓦街(Delaware Street)與霍夫根街(Hoefgen Avenue)交口處，地址是509 Delaware Street。奧斯華阿克曾(Oswald Achtzehn)在1896年建成這棟住屋，1912年出版的珊伯恩地圖(Sanborn map)列有這棟房屋，因此在110年前就已經有些名氣，1987年聖安東尼奧市議會把這棟古宅列為歷史地標(historical landmark)。

這棟房屋坐落在2.9英畝大的土地上，可惜3月的一場火災把這棟古屋燒得面目全非，但想看這棟住屋的人還是可以站在街邊觀賞拍照。開發商格蘭登寧(Thomas Glendenning)日前與聖安東尼奧市政府的「歷史與設計審核委員會」(Historic and Design Review Commission)開會，委員會初步同意開發商要將這棟古宅拆除的計畫，並要求開發商提出新園區的設計構想。

因為這棟古宅有其歷史意義，委員會希望在拆除廢宅過程中盡量留下可用的建材，並使用在興建計畫中。這塊土地相當大，開發商認為建出餐車公園後至少可以容納7輛餐車，土地上會興建出幾個遮陽擋雨的木質頂棚，其下放置許多桌椅供食客使用，希望到時候這裡會成為聖安東尼奧的另一個美食 專區。