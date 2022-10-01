德州人語／美國科技界被中共滲透嚴重

德州人語

華爾街日報近日報導，美國三所頂尖大學調查發現，2021年迄今，全美超過1400名華裔 科學家因被懷疑或不信任，放棄教職或大企業的工作，比2020年大增22%。他們可能回中國發展，讓美國人才流失，帶走的科技可能帶動中國科技業追趕美國。

而另一方面，美國發現中國學者、工程師竊密案此起彼落。川普任內提出「中國計畫」(China Initiative)，多方面防中國竊密。中情局、聯調局都成立專門單位、加強招募華裔特工反制，卻無法中止中共 系統性竊取美國科技或軍武機密，拜登政府正研擬放寬該計畫的限制。

美中激烈較量，科技、學術和企業「抓間諜 」成常態。華裔留學生、學者在學校和職場被以有色眼光看待，處境冤枉尷尬是事實。但確實也有許多中國學者、工程師偷竊機密，「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，華裔在美國發展「原罪」愈來愈清晰，也和中共政策有關。

100多年來中國現代化歷程，無論人才培養、資本引入或直接投資等，中國靠西方幫助而走出貧窮，經濟崛起。現在中國急於超越西方，習近平篤信「東升西降」，但其實中國科技和西方還有數十年差距，你進步了，人家也在進步。

紐約時報有文章歸納，中國科技追趕西方靠三大法寶：求、借、偷。求和借就包括留學生、學者「師夷之技以制夷」，相對正當，而偷就太不正大光明。

試想全美有1400多位教授、科學家離職，是多可怕的數字。說明美國高等學府和研究機構傑出華裔人才很多，為科技霸權作貢獻；但因受政治牽累，科研環境不再友善，寧可求去。

而辭職後，很可能如錢學森當年走的路：回國發展，把所學帶回國，促成中國「兩彈一星」成功。據統計，中共政府過去34年來，已招募美國洛斯阿拉摩斯核實驗室160名科學家，幫中方研發核武和其他先進武器。

美國傻不傻？重蹈歷史覆轍的結果，可能加深對中國背景人才的不信任。一竿子打番一船人，當然不公平，但竊密或間諜行徑真假難辨，只要查出少數個案，所有華裔無論來自大陸、台灣或港澳等其他地區，都會被懷疑。

其結果就包括高等學府敏感尖端科技系所，不再放心接納華裔；企業尖端領域謝絕華裔，或即使能加入，但限制接觸最核心技術，以杜絕竊密。最終損失的是美國，也是所有華裔學生學者，這是典型的雙輸，也是難避免的代價。

近年包括台灣背景美軍軍官竊密賣大陸，或大陸籍工程師在矽谷科技公司竊密頻傳，近日康乃廸克州工程師龍裕(Yu Long，音譯)，被控竊取F-22和F-35隱形戰機引擎鍍鈦機密帶回中國，被判入獄2.5年。

中共「千人計畫」對美國滲透很深，華洋教授接受中方金錢補助，或自始就是科技滲透，卻隱瞞未報，多位華裔或洋人教授被查獲判刑、罰款。少數人因政治動機或金錢收買而竊密，卻傷害了所有在美華裔。