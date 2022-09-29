德州人語／中國人移美潮 如何掀起？

德州人語

近來，中國人「潤學」大興，不但富豪階級加速「潤」往別國，很多中產階級見面也愛問到底「潤」不「潤」？「潤」取英文「Run」諧音，意思是跑，也就是移民。那麼為何現在會激起這麼多中國人出走的決心？

這兩年多的新冠疫情 下，中國社會面的種種問題暴露無遺，無力改變社會的中國人紛紛「走為上策」。

中國一刀切的清零防疫 政策，多了政策堅定的執行力，卻少了關懷弱勢群體的人情味。疫情期間，有多少地區為了清零，封控數天，進出醫院難上加難，導致不少弱勢群體耽誤治療而失去生命。例如最近擁有2100萬人口的成都被要求「居家」並進行大規模核酸檢測。一位成都媽媽在網上發視頻哭訴，自己的兒子得重病，因為被強制隔離，錯過最佳看病時間，最後不幸死亡，留下兩個孩子和沒有工作的妻子。這位母親的哭訴，令聞者傷心、聽者落淚。

中國這兩年多的防疫中，這樣的案例數不勝數，也讓越來越多的民眾懷疑起清零政策的合理性。有網友調侃，「怎麼死都行，就是不能死於新冠。」

除了防疫耽誤弱勢群體看病，疫情期間，政府管理的各種問題也被暴露無遺。包括上海封城期間，物資發放不到位，有地方政府機關中飽私囊，私吞物資。為了防疫採取暴力管理方式，如進入確診者家中暴力消毒等，讓民眾意識到中國鐵政之下無人權的現狀。

在2020年、2021年疫情席捲美國時，中國的清零政策得以讓社會基本維持疫前狀態，人民生活可以維持正常。在全球都因疫情封城鎖國，民眾無法正常活動之際，在美華人千方百計想跑回中國過正常日子。然而現在在全球各國逐漸開放國門，日子也恢復到以前的時候，中國民眾仍在耗費大量自由和時間維持著社會面的清零，這樣的無新冠社會已經不「香」了。沒有人想生活在擔驚受怕被封小區，每周三次核檢的社會。

疫情的清零政策，付出的不僅是人們的自由，還有經濟的倒退。最近一批的「潤」美人中，有一部分是原來留在中國賺錢，將太太和孩子送美國生活的人，如今因為外資企業大量縮減，停工停產，經濟發展受限，他們才放棄中國的工作返美的。再比如曾是寸土寸金的香港 ，如今受疫情影響，大公司縮減在香港的辦公空間，預測2025年香港辦公室過剩面積相當於250個足球場，香港的經濟倒退可見一斑。

中國大陸人「潤」美是一時之風還是長久的未來發展態勢？現在還很難說。俗話說，「30年河東，30年河西。」就在一年多前，美國疫情嚴重時，華人還想跑回中國過正常日子，殊不知未來幾年，中國也許又會成為華人爭相定居的地區。