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疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

無證客被騙往麻州葡萄園?將調查是否涉誘拐

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧移民資源中心與其外的民眾。（路透）
聖安東尼奧移民資源中心與其外的民眾。（路透）

佛州州長德桑提斯近日派遣人員到德州聖安東尼奧勸誘48名無證移民移居外州，最後卻將他們空降到無人接應的麻州瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）。聖安東尼奧所在的貝爾縣（Bexar）警長薩拉薩（Javier Salazar）大怒，宣布將對德桑提斯展開刑事調查，並已與民事律師溝通後續處理。移民目前暫居Joint Base Cape Cod。

德桑提斯的行動惹惱薩拉薩，強調他們已經生活不易了，卻還搞花招把他們送到麻州，他不知道一個外州人為何可以大搖大擺跑進德州，然後欺騙移民他們馬上就能過上更好生活了。他說，這些移民本來就能在貝爾縣合法居留，整件事古裡古怪一定有貓膩，因此除了警方會調查刑事部分，民事也會委任律師與倡議團體處理。

同樣被惹惱的還有移民權益團體與民主黨人，批評德桑提斯只是為了政治利益，卻罔顧人權，把移民送往麻州的行為跟人口販運有甚麼兩樣，「簡直把人當貨丟來丟去」。當然，除了德桑提斯，德州州長艾伯特也不遑多讓，持續以巴士將移民送到民主黨主政之地，最近一批正式送移民到副總統賀錦麗的官邸。

薩拉薩強調，這48人來自聖安東尼奧移民資源中心，警方想要知道是誰對他們做出承諾，他們是否有簽任何文件，他們是否真的瞭解文件內容，或者只是一方的片面剝削行為？KPRC電視台報導，一名名為「Perla」的女性日前在移民資源中心（San Antonio's Migrant Resource Center）接觸移民，並承諾提供工作與住所，但據撰述女子說的目的地是波士頓，最後人卻被送到瑪莎葡萄園，當地員警根本措手不及。

這次移民轉移據稱是德桑提斯1200萬元計畫的一部分，其發言人Taryn Fenske稱，這些移民都非常願意離開貝爾縣，佛州只是給他們一個移居更好家園的機會。德州的巴士送移民計畫據稱也花了1200萬元。

移民 德桑提斯 德州

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