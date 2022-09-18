德州立法監管社交媒體 法院裁決支持

聯邦上訴法院16日裁定支持德州一項針對臉書（Facebook）和推特（Twitter）等主要社交平台相關法律。（美聯社）

達拉斯晨報報導，聯邦上訴法院16日裁定支持德州 一項針對臉書（Facebook）和推特（Twitter）等主要社交平台相關法律。此舉被認為是共和黨 人的勝利，因他們指責這些平台審查保守派言論。

但這個位於紐奧良（New Orleans）美國第五巡迴上訴法院（5th U.S. Circuit Court of Appeals）的判決，不太可能是這場涉及德州以外的法律戰最終決定，並可能影響世上最大科技公司，如何監管其用戶內容。

去年由共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）簽署的德州法，受到科技貿易組織挑戰。他們警告，該法將阻止平台消除極端主義和仇恨言論。佛羅里達州 也通過一項類似法律，後遭一獨立的上訴法院裁定違憲。

最終決定權，可能來自美國最高法院，該法院今年早些時候，在訴訟進行期間阻止上述德州法。

美國巡迴法院法官奧爾德姆（Andrew Oldham）寫道，「今天，我們拒絕認為公司擁有自由的第一修正案（First Amendment）權，來審查人們說的話。」

對該法提出質疑的組織之一，NetChoice在一分聲明中對上訴法院的裁定表示失望，指出該裁決與佛羅里達州法律訴訟中的裁決相反。

「我們仍堅信，當美國最高法院審理我們的案件時，它將維護網站、平台和應用程式apps的第一修正案權」NetChoice副總裁兼法律總顧問Carl Szabo說。

幾個州的共和黨籍民選官員支持佛羅里達州和德州頒布的法律，這些法律試圖將社交媒體公司描繪成在觀點上普遍自由，但對這些觀點之外的意見有所敵意，特別是來自政治權利的想法。

法官阿利托（Samuel Alito）5月寫道，尚不清楚高等法院過去的第一修正案件（其中有許多案，早於網際網路時代）如何適用於臉書、推特、抖音（TikTok）和其他數位平台。

佛羅里達州頒布的法律，賦予佛羅里達州總檢察長根據該州「欺騙性和不公平貿易行為法」（Deceptive and Unfair Trade Practices Act.）起訴公司的權力。若個人認為自己受到不公平對待，還將允許個人控告社交媒體公司，最高可賠償10萬元。

德州法律僅適用於擁有超過5萬活躍用戶的社交媒體平台。