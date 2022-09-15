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27歲職業騎牛師 遭女友槍擊亡

編譯組／綜合報導
休士頓職業騎牛師米契爾遭女友槍殺。(PBR臉書)
休士頓職業騎牛師米契爾遭女友槍殺。(PBR臉書)

休士頓南邊近郊福瑞斯諾(Fresno)出身的27歲職業騎牛師米契爾(Ouncie Mitchell)，12日(周一)凌晨在猶他州鹽湖城遭女友槍殺，他在牛仔秀(rodeo)圈中聲名日躁，卻因為一場爭吵失去性命。

盎司米契爾是他的藝名，他的真名是艾倫(Demetrius Omar Lateef Allen)，他出生的時候個子很小，家人給他取了「盎司」這個外號，在他進入秀圈的時候，藝名取為盎司米契爾。米契爾上周末到鹽湖城(Salt Lake City)參加猶他州博覽會(Utah state fair)的牛仔秀，住在他女朋友巴格利(LaShawn Denise Bagley)的公寓，10日(周日)晚間兩人在酒吧取樂時發生爭吵，到了11日凌晨時不歡而散。

後來米契爾到巴格利的公寓要去取回自己東西的時候，兩人又發生激烈口角，米契爾遭巴格利開槍射擊。急救人員接到報案電話後前往施救，但米契爾被送醫後仍不治身亡，警方將21歲的巴格利逮捕。福瑞斯諾屬於福遍縣(Fort Bend County)，巴格利被關押在該縣的監獄中，預期會被提控謀殺的罪名。

美國職業騎牛師協會PBR(Professional Bull Riders Association)會長格里森(Sean Gleason)，12日以書面聲明證實米契爾去世。騎公牛是相當危險的運動，這個圈裡的騎師很少是非洲裔，但米契爾是個例外，據說他五歲的時候第一次騎牛，就開始展現矯健的身手，他後來從休士頓社區學院(Houston Community College)得到消防(firefighting)的學位。在出事前的上一個周末，米契爾才在愛阿華州的一項競技中獲勝。

猶他州 休士頓 愛阿華州

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