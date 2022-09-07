休士頓塞車嚴重 列全美第10

根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，由汽車保險公司HiRoad發布的最新研究顯示，休士頓 在全美交通堵塞最嚴重城市名單中名列第十。排名榜首的是芝加哥，其次依序是紐約市、費城、俄勒岡州波特蘭和舊金山等城市。

該公司主要根據兩個因素來判斷城市交通情況：交通擁堵導致的通勤延誤，及抱怨交通的推文數量。除休士頓外，德州 並無其他城市進入前十名。

此外，I-69／Southwest高速公路，在HiRoad評比全美最簡陋高速公路中排名第十，這條高速公路在推文中，引起最多駕駛人投訴。

當然，該條高速公路不能替休士頓交通問題承擔全部責任。2021年，I-45號高速公路名列全國第二致命的高速公路，I-10號高速公路排名第12位。2019年在卡車司機排名最擁堵高速公路名單中，I-610號名列全國第五。西環（West Loop）高速公路／I-610在2021年德州最堵塞高速公路名單中名列前茅。

在去年發布的一項針對駕駛人在交通上浪費時間最多的大都會 區研究，休士頓排名第三，只落後紐約和波士頓。

休士頓─蓋文斯頓（Houston-Galveston）地區委員會交通經理貝克姆（Adam Beckom）3月表示，「休士頓在交通規劃上處於關鍵時刻。」

然而休士頓並非唯一出現在HiRoad數據中的德州城市。福和市（Fort Worth）在來自駕駛員「壓力」相關推文數量排名第七。

在同樣的推特分析顯示，德州人在駕駛方面最大困擾是超速。近52%關於該主題推文被認為是「有壓力的」。至於德州道路上壓力最大的一天，根據分析為星期三。

HiRoad副總裁哈里斯（Steve Harris）說，在大多數州，交通被人認為是最煩人的問題，總體而言，惡劣的天氣讓駕駛人壓力最大。