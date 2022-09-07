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休士頓塞車嚴重 列全美第10

編譯組／綜合報導
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，由汽車保險公司HiRoad發布的最新研究顯示，休士頓在全美交通堵塞最嚴重城市名單中名列第十。排名榜首的是芝加哥，其次依序是紐約市、費城、俄勒岡州波特蘭和舊金山等城市。

該公司主要根據兩個因素來判斷城市交通情況：交通擁堵導致的通勤延誤，及抱怨交通的推文數量。除休士頓外，德州並無其他城市進入前十名。

此外，I-69／Southwest高速公路，在HiRoad評比全美最簡陋高速公路中排名第十，這條高速公路在推文中，引起最多駕駛人投訴。

當然，該條高速公路不能替休士頓交通問題承擔全部責任。2021年，I-45號高速公路名列全國第二致命的高速公路，I-10號高速公路排名第12位。2019年在卡車司機排名最擁堵高速公路名單中，I-610號名列全國第五。西環（West Loop）高速公路／I-610在2021年德州最堵塞高速公路名單中名列前茅。

在去年發布的一項針對駕駛人在交通上浪費時間最多的大都會區研究，休士頓排名第三，只落後紐約和波士頓。

休士頓─蓋文斯頓（Houston-Galveston）地區委員會交通經理貝克姆（Adam Beckom）3月表示，「休士頓在交通規劃上處於關鍵時刻。」

然而休士頓並非唯一出現在HiRoad數據中的德州城市。福和市（Fort Worth）在來自駕駛員「壓力」相關推文數量排名第七。

在同樣的推特分析顯示，德州人在駕駛方面最大困擾是超速。近52%關於該主題推文被認為是「有壓力的」。至於德州道路上壓力最大的一天，根據分析為星期三。

HiRoad副總裁哈里斯（Steve Harris）說，在大多數州，交通被人認為是最煩人的問題，總體而言，惡劣的天氣讓駕駛人壓力最大。

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