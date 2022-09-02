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校園女廁寫掃射標語 奧斯汀16歲男被捕

奧斯汀訊

位於奧斯汀南邊約30哩的洛卡特市(Lockhart)，一所高中的女生廁所出現威脅標語，學區警察局調查後逮捕一名16歲男生，他可能被控發布恐怖威脅罪名( terroristic threat charge)。

洛卡特高中一間女生廁所的單間門上，有人用粗體奇異筆(Sharpie)寫了一行英文字，意思是「星期一(29日)早上我要把校園射成蜂窩」。看到的學生中有人把消息報告給行政人員，學校在8月28日(周日)晚間給家長和學生發電郵，把這件事告知，並希望知悉內情的人提供線索，但學校在周一仍然會正常上課。周一那天學區內各個學校都有警察加強戒備。

這行威脅詞句應該是周末稍早時寫上的，周間上課日學生很多，很難不被人發現。學區和洛卡特市警局以及考德威爾縣警局(Caldwell County Sheriff’s Office)聯合調查後，得到足夠證據追查到嫌犯，逮捕了該校一名16歲的男生。市警局局長佩卓薩(Ernest Pedraza)指出：「你如果意圖威脅社區，最好先做心理準備，執法單位對這類威脅嚴肅對待。」由於嫌犯的年齡不到18歲，官方沒有公布他的姓名，但許多同學知道他是誰。

另外，在德州南部墨西哥邊境的格蘭德河市(Rio Grande City)，格魯雅獨立學區(Grulla ISD)有一名學生上周末在社交媒體上發布槍擊威脅，一名家長在孩子的網頁上看到後告知學區官員，學區警察局跟發威脅的學生面談後將那名學生逮捕。教育專家希望家長多關注孩子的心理狀況，尤其中學生比較會有跟同學起衝突的問題，被霸凌的人固然是受害者，但如果對施霸者發出槍擊威脅試圖嚇阻霸凌，反而會讓自己陷入麻煩之中。

學區 警察 霸凌

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