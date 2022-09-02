海防隊攔截3墨舢舨 沒收3000磅漁獲

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)巡邏艦，8月30日(周二)在德州 南部的外海上，攔截三艘墨西哥 舢舨(lancha)，沒收將近3000磅的漁獲，當局呼籲民眾舉報越界非法捕魚的墨西哥漁民，以保障美國漁民的利益。

美國海岸防衛隊第八區發言人盧撤爾上尉(Captain Kristi Luttrell)指出，海洋資源愈來愈有限，在美國海岸200哩之內的海域是「美國專有經濟區域」(U. S. Exclusive Economic Zone)，不容外國人染指，墨西哥漁民依法不可進入此區捕魚，如果民眾出海時發現有外國漁民在美國專有經濟區域內非法捕魚的情況，應該馬上打361-939-0450電話與海岸防衛隊聯繫，該機構會立即派員前往調查。

海岸防衛隊並指出，8月3日那天也有一艘墨西哥舢舨被攔截，小船上有大約40條非法捕捉的沙魚。過去的舢舨是木造的，但現在多數是碳纖維或玻璃纖維的輕材質做成的流線型小船，長度約為20-30呎，船尾上裝有一具馬達，最高航速可達每小時30哩。

由於海岸防衛隊巡邏艦的雷達難以偵測到舢舨，墨西哥漁民屢有越界非法捕魚的情況，這次三艘舢舨聯合作業，被查獲時船上共有440磅的沙魚(shark)和2425磅的紅鯛魚(red snapper)，這些漁獲、船隻和船上的各種器材都被沒收，犯法漁民被拘捕後轉送給邊界執法人員(border enforcement agents)處理。