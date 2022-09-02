我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

海防隊攔截3墨舢舨 沒收3000磅漁獲

布朗士維爾訊

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)巡邏艦，8月30日(周二)在德州南部的外海上，攔截三艘墨西哥舢舨(lancha)，沒收將近3000磅的漁獲，當局呼籲民眾舉報越界非法捕魚的墨西哥漁民，以保障美國漁民的利益。

美國海岸防衛隊第八區發言人盧撤爾上尉(Captain Kristi Luttrell)指出，海洋資源愈來愈有限，在美國海岸200哩之內的海域是「美國專有經濟區域」(U. S. Exclusive Economic Zone)，不容外國人染指，墨西哥漁民依法不可進入此區捕魚，如果民眾出海時發現有外國漁民在美國專有經濟區域內非法捕魚的情況，應該馬上打361-939-0450電話與海岸防衛隊聯繫，該機構會立即派員前往調查。

海岸防衛隊並指出，8月3日那天也有一艘墨西哥舢舨被攔截，小船上有大約40條非法捕捉的沙魚。過去的舢舨是木造的，但現在多數是碳纖維或玻璃纖維的輕材質做成的流線型小船，長度約為20-30呎，船尾上裝有一具馬達，最高航速可達每小時30哩。

由於海岸防衛隊巡邏艦的雷達難以偵測到舢舨，墨西哥漁民屢有越界非法捕魚的情況，這次三艘舢舨聯合作業，被查獲時船上共有440磅的沙魚(shark)和2425磅的紅鯛魚(red snapper)，這些漁獲、船隻和船上的各種器材都被沒收，犯法漁民被拘捕後轉送給邊界執法人員(border enforcement agents)處理。

墨西哥 德州

上一則

連假周末到 芝城活動多

下一則

伊州車險節節漲 專家教招省保費

延伸閱讀

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死
進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊
中華少棒力克墨西哥 奪勝部冠軍 8/27搶國際組冠軍

中華少棒力克墨西哥 奪勝部冠軍 8/27搶國際組冠軍
威廉波特少棒／強隊墨西哥 志在暌違25年再奪冠

威廉波特少棒／強隊墨西哥 志在暌違25年再奪冠
威廉波特少棒／墨西哥輸中華隊 還有機會敗部復活冠軍賽

威廉波特少棒／墨西哥輸中華隊 還有機會敗部復活冠軍賽
加州移民來自墨西哥最多 中國第3 台灣第10

加州移民來自墨西哥最多 中國第3 台灣第10

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」