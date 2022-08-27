Ship Channel Bridge施工 610環道東部將關閉

Ship Channel Bridge。（Houston Public Media）

休士頓 610環道東部的Ship Channel Bridge周五（26日）晚間9時開始封路，直到周一（29日）上午5時才恢復通行，期間的替代道路包括Washburn Tunnel與East Beltway。

德州 交通局表示，因為路面整修，周末期間經由Ship Channel Bridge的交通將完全中斷：北向車道將自SH 225開始改道，除了通往I-610的閘道封閉，SH 225的西向路段也將封閉；南向車道將自I-10 East開始封路，通往I-610的東、西向閘道都將封閉，另外還有一些出口也將關閉。封路的細節可上網查看：https://www.txdot.gov/inside-txdot/media-center/local-news/houston/001-2022.html

德州媒體報導，休士頓用路人最近驚嘆連連，先前因為U.S. 59/I-69的聯絡道竟然要關閉兩年已經吃過一驚，還有Ship Channel上的橋樑因為設計錯誤必須拆掉重蓋，現在又碰到Ship Channel Bridge大封路，但相較之下，這次的封路應該已經算小case了。