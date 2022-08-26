台灣留學生美南「搭僑」 3大商會助求職

美南地區臺灣青年海外搭僑活動，邀集各方專家為學員解惑。（黃依莉提供）

為協助台灣青年以僑力為橋梁，一圓美國夢，台灣僑委會委託美南中國大專院校聯合校友會，於8月19日至22日舉辦美南地區「台灣青年海外搭僑計畫」活動，休士頓 臺灣商會、世界華人工商婦女企管協會美南分會及美南台灣旅館公會提供求職相關課程。今年是疫情以來首次辦理，也是首次以台灣留學生 為服務對象，吸引來自休士頓、達拉斯及鄰近城市多位台灣留學生報名參加。

休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳表示，台灣留學生是海外僑力的潛力股，畢業返臺就業 可成為僑務親善大使，協助國內民眾認識僑務工作，續留僑居地則可投入僑社工作，促使僑社永續發展。校聯會長何怡中則說，本次活動為留學生量身打造，邀請美南當地各界僑領分享，課程內容豐富，期盼學員能從四天活動中找到人生方向，未來有更多臺灣青年參與課程。

休士頓各界僑領熱心為搭僑學員解惑。（黃依莉提供）

活動第一天由陳奕芳向學員介紹僑教中心，讓大家認識中心各項設施，如台灣文化藝廊、僑青基地等。第二天由休士頓臺灣商會會長張園立邀請銀行業、地產業主管介紹當地就業機會，駐休士頓辦事處也派出教育組、經濟組及領務組同仁，說明政府升學方案及攬才政策，以及大家最關心的領務問題。美南台灣旅館公會則由會長陳清亮邀請美南地區事業有成僑領，向學員分享實現美國夢及在美國打拚奮鬥歷程。

第三天由世界華人工商婦女企管協會會長何真邀請各界專家，講授求職與面試小技巧；主辦單位也邀來斯坦福市副市長譚秋晴，以及僑務委員陳美芬、劉秀美、陳建賓到場分享人生及社區服務經驗，並進行意見交流。

活動最後一天前往拉瓦卡港(Port Lavaca)參觀台塑德州廠，了解臺資企業在美永續經營、事業運作及促進當地經濟發展等歷程。 吳堯明（右一）為搭僑 學員說明臺塑海外設廠情形。（黃依莉提供）

來自University of North Texas的楊宜潔說，感謝搭僑活動提供人在異鄉的留學生，有機會認識更多相同背景的人，備感溫暖。UT Southwestern的林嵩翰感謝台塑美國公司副總經理吳堯明夫婦讓大家參觀廠房區，並細心回答學員提出的問題，讓他們對於臺資企業在海外經營過程及投資方式有更多了解。今年將畢業邁入職場的Texas A&M University張皓淵及楊士弘則說，這次活動給他們一個機會及管道認識平常無法接觸的企業主及公司主管，對於擴展生涯職涯人脈極具助益；藉由台塑參訪，讓他們對於未來想從事的工作更加具體化，也覺得面試技巧的課程相當實用，希望未來能增開此類進階課程。