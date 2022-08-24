達拉斯全新五房住宅 如度假村

北達拉斯一棟嶄新的五房單層住宅日前完工，上市價格為289萬5000元。（Shoot2Sell Photography）

達拉斯晨報報導，北達拉斯一棟嶄新的五房單層獨立屋日前完工，大型現代窗戶、磚石細節與舒適的中性色調，感覺宛如置身於度假村中。

該房屋由Prospect Homes建造，負責該屋銷售的房產經紀馬內斯（Brian Manes）說，房屋興建於2021年，坐落於7014 Mason Dells Drive，幾周前完工。房屋外部和內部都將自然元素（包括木材與石材）與現代設計相結合，如房屋前面的乾淨花壇與流行燈具等。

這棟房屋面積約5287平方呎，五間臥室、5.5間浴室。馬內斯指出，單層又全新的獨立屋，在當地並不常見。臥室分別位於房屋兩翼，其中一邊為主臥房與一間臥室，其餘三間臥室位於房屋另一側。

馬內斯說，該屋充滿地中海風格，整體讓人感覺宛如置身地中海上的水療中心和度假村。

房屋有一個帶石牆的大門廳，兩個拱門通往主要生活空間。其中，主要的起居空間採開放設計，內有寬敞的起居室、餐廳和廚房。廚房內有一儲藏室。房子的另一部分還有第二起居空間，裏面設有一座吧台。

主臥房內有一小型工作室，還有更衣區，一個通道通往室外露台。

屋外則有寬敞草坪，帶著頂棚的露台，泳游池與水療中心。

該屋掛牌上市價格為289萬5000元。