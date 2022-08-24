房市降溫 近9成建商明年減產

德州過去一年新屋營建火熱，但今年6月起開始降溫。（示意圖，Unsplash.com）

德州 過去一年新屋營建火熱，但今年6月起開始降溫，將近90%的業者打算在2023年減少興建數量，房價 太高、利率 太高、通膨太高，是讓許多有意買房的人卻步的三大因素。

從2021年7月1日到2022年6月30日的一年中，聖安東尼奧都會區的新屋開工(new home starts)數量是2萬3878棟，在全國排名第七，但仍排在達福都會區(第一)、休士頓都會區(第二)、奧斯汀都會區(第五)之後，可見德州新屋營建業火熱的情況。

房地產資訊公司Zonda最近對全國營建業者做問卷調查，發現將近90%的業者打算在2023年減少興建數量。Zonda指出，從1月到6月房貸利率上漲66%，使得平均房貸月付款增加529元，加上通膨暴升造成食物、汽油和各種生活開支增加，讓原本有意購屋的人卻步。根據房地美(Freddie Mac)的資訊，在8月18日(周四)結束的那一周，房貸平均利率是5.13%，一年前只有2.86%。

Zonda德州業務副總裁勞倫斯狄恩(Lawrence Dean)指出，目前德州房地產面臨的是「可負擔性壓力」(affordability crunch)，不再是「需求壓力」(demand crunch)。房地美首席經濟學家山姆卡特(Sam Khater)則指出，房價高、利率高造成可負擔性大減，預測今年剩下的幾個月中，購買需求(purchase demand)會繼續降低，供應量會稍有增加，房價上升的速度會減慢，但因為建材價格仍高，新屋價格不可能下跌。

聖安東尼奧地區的新屋營建業者向Zonda表示，從6月起參觀樣品屋的人數開始減少，合法取消購屋合約的頻率上升。狄恩指出，疫情期間購屋需求大增，賣家提供的吸引條件(incentives)幾乎完全絕跡，如今需求降低，這些鼓勵買家的措施又開始出現，譬如利率購低(rate buy-downs)、利率鎖定(rate locks)等。