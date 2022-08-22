新冠未紓緩、猴痘接踵 德州家長憂開學感染

從聯邦到德州 ，新冠的防疫規定都在降級，時值各級學校開始新學期之際，學生家長除了得擔心校園是否會成為新冠的傳染地，還要擔心自家小孩是不是會在學校感染到猴痘 。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的專家Jill Weatherhead指出，雖然防疫標準降低，但是諸如達拉斯縣的社區感染率仍然非常高，因此校方更需要及時通知家長，說明最好的防疫方式、接種須知，與校方清消的原則，讓家長知道他們自己也應該負起部分責任。

不過，學區 是否有權強制配戴口罩一事，還在法庭激烈攻防之中，許多學區又根本不提供遠距教學的服務，返校上課似乎勢在必行。不過，多數德州北部的學區都已經「鼓勵」「建議」配戴口罩，狄索托獨立學區（DeSoto ISD）更是違背德州命令、強制配戴口罩，擔心的家長似乎可以稍微寬心。

單是達拉斯地區各學區的做法就不一致：狄索托獨立學區的強硬決定是基於達拉斯地區的疫情尚未降溫，因此決策必須基於最大利益。達拉斯獨立學區（Dallas ISD）卻是從2022年2月開始就不再強制配戴口罩了，但還是維持社交距離與清消規定。里查森獨立學區（Richardson ISD）雖然強烈鼓勵，但並未強制，不過社團Families United for Student Safety強烈反彈，並強調家長擔心的不是重症，因為已接種可以降低風險，他們更擔心的是長新冠，這會對學生構成長期威脅。

夏季與今年冬季的新冠態勢不同，當時許多學生、教師都得在家隔離，目前的BA.5亞型雖然傳染力強，但重症比例低。因此貝勒醫學院的專家Jill Weatherhead認為，如果身處低感染率的社區，確實可以和高感染率的地區有不同的做法。但是另一個問題則是接種，學區無法強制接種，許多家長也不願讓小孩接種，達拉斯晨報與德州大學的最新調查發現，只有48%的家長表示，絕對會或已完成接種了。

猴痘則是另一個挑戰，雖然有些個案可能是透過呼吸感染到猴痘，但絕大多數的案例還是源自密切的肌膚之親，專家說，猴痘對大學以上的學生威脅較大，K-12的反倒不必過慮。不過，達拉斯縣至今仍是德州人數最高的地區，在815例中占了265例，還有45例待確認，因此家長的擔心很是自然，不過目前要防止感染到猴痘，恐怕還是得靠勤洗手，與校方多做接觸面的清消了。