我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

新冠未紓緩、猴痘接踵 德州家長憂開學感染

編譯組／綜合報導

從聯邦到德州，新冠的防疫規定都在降級，時值各級學校開始新學期之際，學生家長除了得擔心校園是否會成為新冠的傳染地，還要擔心自家小孩是不是會在學校感染到猴痘

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的專家Jill Weatherhead指出，雖然防疫標準降低，但是諸如達拉斯縣的社區感染率仍然非常高，因此校方更需要及時通知家長，說明最好的防疫方式、接種須知，與校方清消的原則，讓家長知道他們自己也應該負起部分責任。

不過，學區是否有權強制配戴口罩一事，還在法庭激烈攻防之中，許多學區又根本不提供遠距教學的服務，返校上課似乎勢在必行。不過，多數德州北部的學區都已經「鼓勵」「建議」配戴口罩，狄索托獨立學區（DeSoto ISD）更是違背德州命令、強制配戴口罩，擔心的家長似乎可以稍微寬心。

單是達拉斯地區各學區的做法就不一致：狄索托獨立學區的強硬決定是基於達拉斯地區的疫情尚未降溫，因此決策必須基於最大利益。達拉斯獨立學區（Dallas ISD）卻是從2022年2月開始就不再強制配戴口罩了，但還是維持社交距離與清消規定。里查森獨立學區（Richardson ISD）雖然強烈鼓勵，但並未強制，不過社團Families United for Student Safety強烈反彈，並強調家長擔心的不是重症，因為已接種可以降低風險，他們更擔心的是長新冠，這會對學生構成長期威脅。

夏季與今年冬季的新冠態勢不同，當時許多學生、教師都得在家隔離，目前的BA.5亞型雖然傳染力強，但重症比例低。因此貝勒醫學院的專家Jill Weatherhead認為，如果身處低感染率的社區，確實可以和高感染率的地區有不同的做法。但是另一個問題則是接種，學區無法強制接種，許多家長也不願讓小孩接種，達拉斯晨報與德州大學的最新調查發現，只有48%的家長表示，絕對會或已完成接種了。

猴痘則是另一個挑戰，雖然有些個案可能是透過呼吸感染到猴痘，但絕大多數的案例還是源自密切的肌膚之親，專家說，猴痘對大學以上的學生威脅較大，K-12的反倒不必過慮。不過，達拉斯縣至今仍是德州人數最高的地區，在815例中占了265例，還有45例待確認，因此家長的擔心很是自然，不過目前要防止感染到猴痘，恐怕還是得靠勤洗手，與校方多做接觸面的清消了。

學區 猴痘 德州

上一則

2車朝俱樂部開槍 達拉斯警反擊3傷

延伸閱讀

再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞

再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞
德州中文教師學會 逾60人雲端交流

德州中文教師學會 逾60人雲端交流
50都會區評選 聖安東尼奧獲選最佳烤肉城

50都會區評選 聖安東尼奧獲選最佳烤肉城
山景城4歲童拒戴口罩被禁入教室 家長擬提告

山景城4歲童拒戴口罩被禁入教室 家長擬提告
洛縣唐氏兒綁椅摔死 學區賠1800萬和解

洛縣唐氏兒綁椅摔死 學區賠1800萬和解
洛縣華生密集學區 8歲唐氏兒死亡案 1800萬和解

洛縣華生密集學區 8歲唐氏兒死亡案 1800萬和解

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣