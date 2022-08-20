NAPOA全國大會 休城警局向亞裔招手

西南管理區主席李雄（左二）與休士頓警局華裔副警長冼就斌（左四）等在會場相見歡。（西南管理區提供）

National Asian Peace Officers’ Association（NAPOA）闊別21年後，回到休士頓 召開年度訓練研討會及警務工作展覧，不只是休士頓警界大事，更是整個社區不同公共安全相關事務，與全國各類治安系統相接相連的聯誼合作。尤其有全國各地的亞裔 治安人員及親友聚集休士頓，警務及社區相關單位都希望藉由介紹及現場參觀，能夠吸引更多亞裔人士，加入休士頓地區的警務及公安系統，為這個多元化的地區服務。

在Marriott Marquis Houston旅館舉行的本屆大會，會場除了不同的議事廳，還在大廳及大型展覽場設有不同的展示枱。除了介紹各方警務相關，也辦理警務系統徵人業務，由全國匯集的各級各類警務工作人員，不論重逢或初識，都開心交流，並在會議及訓練場中吸引更新的工作及服務知識。

在盛大的開幕儀式上，NAPOA總會長Siamone Bangphraxay 發言讚揚本屆大會參與人數眾多，尤其感謝休士頓警方的完美安排；她表示NAPOA 著重在亞裔警務人員與整個警務工作環境、以及社區各種治安問題的互動及彼此支援面，期望在全國範圍繼續增進彼此瞭解溝通及聯誼進步。

休士頓警局越南裔副局長Ban Tien擔任典禮主講人，除了歡迎來自全國各地上千人警務人員及其眷屬到訪，他更以自身在休士頓成長、在10歲陪父母至醫院求診而由警方大力協助的親身經驗，講述他投身警職生涯的心路歷程。如今Ban Tien 與妻子都在休士頓警界工作，他認為這份工作代表責任及榮譽，更期待他的兒女也能在未來投身警務相關工作。

會場上並放映了向亞裔及所有警務工作人員致敬的影片，包括近期因不同原因殉職的警方人員，受到全場的致意致哀；尤其前兩年疫情嚴重及社會動盪，警方工作更加繁重，而且警務系統無法停滯鬆懈，任何危急狀況下都要更投入維持人民及社區安全。亞裔警務人員的工作也同樣擴及至特勤及全球範圍，代表人物在典禮上致詞，讓人知曉身為亞裔，在多元社會可以選擇和貢獻的多面性。

休士頓西南區管理委員會為本屆大會訓練課程獎學金贊助人，主席李雄及董事David Peters 都出席了午宴及典禮；另外與管委會合作密切的市警局亞裔社區聯絡員Don Vo 更是工作忙碌，他與西南區管委會執行官李成純如，也為這次大會參加人員安排介紹華埠，種種努力受到大會的感謝讚美。