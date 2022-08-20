NAPOA全國大會 休城警局向亞裔招手
National Asian Peace Officers’ Association（NAPOA）闊別21年後，回到休士頓召開年度訓練研討會及警務工作展覧，不只是休士頓警界大事，更是整個社區不同公共安全相關事務，與全國各類治安系統相接相連的聯誼合作。尤其有全國各地的亞裔治安人員及親友聚集休士頓，警務及社區相關單位都希望藉由介紹及現場參觀，能夠吸引更多亞裔人士，加入休士頓地區的警務及公安系統，為這個多元化的地區服務。
在Marriott Marquis Houston旅館舉行的本屆大會，會場除了不同的議事廳，還在大廳及大型展覽場設有不同的展示枱。除了介紹各方警務相關，也辦理警務系統徵人業務，由全國匯集的各級各類警務工作人員，不論重逢或初識，都開心交流，並在會議及訓練場中吸引更新的工作及服務知識。
在盛大的開幕儀式上，NAPOA總會長Siamone Bangphraxay 發言讚揚本屆大會參與人數眾多，尤其感謝休士頓警方的完美安排；她表示NAPOA 著重在亞裔警務人員與整個警務工作環境、以及社區各種治安問題的互動及彼此支援面，期望在全國範圍繼續增進彼此瞭解溝通及聯誼進步。
休士頓警局越南裔副局長Ban Tien擔任典禮主講人，除了歡迎來自全國各地上千人警務人員及其眷屬到訪，他更以自身在休士頓成長、在10歲陪父母至醫院求診而由警方大力協助的親身經驗，講述他投身警職生涯的心路歷程。如今Ban Tien 與妻子都在休士頓警界工作，他認為這份工作代表責任及榮譽，更期待他的兒女也能在未來投身警務相關工作。
會場上並放映了向亞裔及所有警務工作人員致敬的影片，包括近期因不同原因殉職的警方人員，受到全場的致意致哀；尤其前兩年疫情嚴重及社會動盪，警方工作更加繁重，而且警務系統無法停滯鬆懈，任何危急狀況下都要更投入維持人民及社區安全。亞裔警務人員的工作也同樣擴及至特勤及全球範圍，代表人物在典禮上致詞，讓人知曉身為亞裔，在多元社會可以選擇和貢獻的多面性。
休士頓西南區管理委員會為本屆大會訓練課程獎學金贊助人，主席李雄及董事David Peters 都出席了午宴及典禮；另外與管委會合作密切的市警局亞裔社區聯絡員Don Vo 更是工作忙碌，他與西南區管委會執行官李成純如，也為這次大會參加人員安排介紹華埠，種種努力受到大會的感謝讚美。
NAPOA 大會當年創辦的首要推動者、來自加州的Arnold R. Lui 資深調查員，也在現場數度接受表揚推崇。他自己上數四代的移民身世充滿戲劇性，而他在美國警界如今更是專門於人口走私產生的非法雇工方面問題；特別是亞洲女性非法工作的議題，他表示非常不願意社區有對亞裔女性特種行業的誤解，並希望正視僱主的法律責任。Arnold Lui 也將在會議課程中就此類議題相關擔任講師。近日因積極報案而與警方及西南區管委會有許多互動的王藝達女士也來到現場，她強調因為自己產業發生治安問題的例子，她瞭解社區及警方積極聯絡的重要性，特別來大會表示支持及感謝。
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