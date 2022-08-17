10呎母蟒蛇逃家 市民報警送回家

位於聖安東尼奧東北近郊的西伯洛市(Cibolo)，一條十呎蟒蛇逃家出走，一位清晨帶狗散步的人發現後報警，警方通知動物服務局捕捉住以後，這條大蟒蛇已安全回到主人家中。

西伯洛市動物服務局(Animal Services Dept.)在社群媒體 上公布幾張照片，引起許多市民興趣，三位穿制服的人員分別抓住蟒蛇的前、中、後段合影，景象十分引人讚嘆。市府人員指出，10日那天清晨4時30分左右，一名男子帶狗外出散步時看到那條蟒蛇在地面上竄行，地點是西伯洛市的猛鷹山脊小區(Falcon Ridge Subdivision)。

那名男子被眼前的景象嚇了一跳，他趕緊拿出手機打911電話報警，警局人員通知動物服務局，兩個單位的人員一起出動，那名男子繼續跟蹤那條蟒蛇，當市府人員到達時，那條蟒蛇躲到一輛汽車底下，但未幾即被工作人員逮住。那條母蟒蛇隨後被歸還給牠的主人，讓這個事件有了完美結局。

德州野生動物局(Texas Game Wardens)的人員指出，這條蟒蛇是網紋蟒(reticulated python)，牠和綠蟒(green anaconda)是全世界最長的蟒蛇，完全長成時可以超過20呎長。網紋蟒原生於東南亞 ，從緬甸 到印尼、菲律賓、馬來西亞都有，野生的網紋蟒攻擊性相當強，可以把人或動物活活絞死整個吞噬，但是從小在家庭或動物園中長大的，卻很少會出現攻擊性的行為，因此可以作為寵物飼養。