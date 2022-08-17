涉侵吞4000萬 培提爆料遭勒索

涉嫌侵吞顧客4000萬元資產的培提律師（Chris Petti）。（Chris Petti推特）

涉嫌侵吞顧客4000萬元資產的培提律師（Chris Petti），12日(周五)在調查聽證會上爆料，指出他被三名公司員工和一名律師勒索，他總共付給這四人至少110萬元封口費。

在12日的債權人會議(creditors meeting)上，克莉絲汀娜麥奎瑞(Christina McQueary)指出她和她母親的全部資產都被培提侵吞，她以顫抖的聲音問培提：你是否曾經被人勒索？如果是，勒索的人是不是你公司的員工？這個問題相當出人意料，在這個宣誓作證中(under oath testimony)，培提照規定必須說實話，雖然他不見得會說實話。

培提回答「是」，然後他還供出了三名過去的員工：公司旗下的律師勞勃沃許(Robert “Bobby” Walsh)、勞勃的兄弟布蘭登沃許(Brendan Walsh)，以及謝拉艾斯頓(Shayla San Miguel Aston)，他說他至少付給這三人共100萬元的封口費。另外，他還付給律師麥修康翠曼(Matthew Countryman)至少10萬元，康翠曼代表一位培提的受害客戶索償，那位客戶在3月份完結的庭審中獲得大額賠償。

媒體向這四人詢問時，他們全都否認曾對培提勒索，也不承認得到過任何培提的付款。培提過去從未向警方報告過遭到勒索。接著麥奎瑞問培提：我81歲母親的資產都到哪去了？培提回答：我們正在追蹤錢都到哪去了。基本上他根本沒有提供實質答案，他原本在聖安東尼奧有一個規模相當大的律師樓，名叫Chris Pettit & Associates，地址是13111 Huebner Road，旗下有許多位律師和職員。

培提指出，遭人勒索的事件是大約兩年半之前開始的，而因為那些勒索的傳言，造成客戶對他的不信任，事件像滾雪球一樣越滾越大，害他落到今天的慘況。事實上在培提的破產 申請書中，他向勞勃沃許索賠400萬元，而不是只有幾十萬元。勞勃沃許被媒體質詢時回答：我不知道他曾經給過我那麼多錢，奇怪的是我怎麼並不富有？這中間究竟誰是誰非，可能永遠不會有答案。