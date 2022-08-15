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德州人語／在美見義勇為 有高風險

德州人語
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洛杉磯縣日前有兩名歹徒，光天化日下暴力毆打一對買菜的華人夫婦，搶走男主人6萬元的勞力士金表，很多報導評論聚焦「在場很多華人冷眼旁觀，無人協助對抗歹徒，現場幾輛華人汽車迅速離開以自保」。這樣的論述讓很多人感慨，華人太軟弱自私了，難怪其他族裔歹徒會對準華裔下手搶劫。

但批評華裔比其他族裔怕事、姑息歹徒，不敢上去救援，恐須設身處地設想，如果自己在場，敢不敢、會不會上去援救？或許這樣更能冷靜客觀看問題。華人在槍枝泛濫的美國生活，如何自保，問題沒這麼簡單。

我們當然同情受害的華人夫婦，嚴厲譴責可惡歹徒，希望警方早日破案繩之以法，但要苛責在場華人不見義勇為，頗有商榷餘地。

資深的警察常勸我們，遇搶劫尤其持槍歹徒，上策是交出錢財，避免身體或家人受害，不要冒險反抗。這不是姑息，而是不得已的保命保安全做法，兩害相權取其輕。很多情況須隨機應變，不是反抗就一定能伸張正義。

試想，當天兩名歹徒據說有一人帶槍，被搶的男士被毆打流血，其他人如上去援助，不無可能引發開槍，出現更嚴重後果。這種情況下，與其批評現場華人膽怯軟弱，不如將心比心，衡量治安惡化和到處是槍的情勢，旁觀者能做的是儘快報警，或偷偷拍下歹徒樣貌。除非自己具搏擊技能，且勝面很大，否則似宜避免冒不必要的風險。

美國國情讓很多資深華人移民感歎，30、40年前那種守望相助，見義勇為和樂於助人的風氣，已成明日黃花。現在還提倡見義勇為，不但過時且更危險。

這不是懦弱姑息犯罪，其實連中國社會也變了，現在怕見義勇為。所謂「碰瓷」歪風，街上遇倒地的老人上前扶持，反而可能被誣告求償，何況在美國對抗窮凶極惡的歹徒。

舉例說，親見車禍有人受傷，標準做法是馬上打911報警，讓專業醫護來救治，而不是自己上前搶救傷者；看到歹徒搶劫馬上報警，當然應避免讓歹徒看到聽到，不讓自己置身危險中，這才是西方社會標準做法，一切讓專業人員處理。

最近網上有個老美爆料說，他好心將自己行車記錄器錄到的其他兩部車車禍視頻，交給警察，因此逮到肇事逃逸者。結果事後反而被肇事駕駛控告，主持正義反而引禍上身，必須出庭，還支付律師費。專家建議，如要提供視頻，最好向警方要求匿名，避免引來麻煩，這就是美國社會特色。

同樣，治安惡化下，華人宜盡量避免單獨出門，隨身別帶貴種財物，尤其避免炫富，如豪車、金表、名牌包等風險都可能增加，必須更留心周遭可疑人物，注意有無被跟蹤。商場業主應考慮雇用帶槍警衛維安，保障顧客安全等。

治安不好是政府和警察的責任，這時還提倡見義勇為，或隨身帶槍對抗歹徒，可能冒更大風險，不合時宜。

華人 警察 車禍

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