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太陽能成家用電力 半導體是功臣

編譯組／綜合報導
太陽能電池板由五層玻璃、抗反射材料、金屬導電板、兩層半導體等堆疊而成。（Youtube截圖）
太陽能電池板由五層玻璃、抗反射材料、金屬導電板、兩層半導體等堆疊而成。（Youtube截圖）

達拉斯晨報報導，太陽能發電，如今已是相當頻繁的替代性清潔能源。在德州，經常可看見一座座太陽能發電廠，在開闊地田野中，架設一排排俗稱太陽能電池板的光伏模板（photovoltaic modules）。

太陽能究竟如何變成家用電力？主要發電來自半導體。

國際可再生能源公司Enel於2020年開始在考夫曼縣（Kaufman County）開發莉莉太陽能（Lily Solar）和電池儲存站，如今，在達拉斯東南約40哩的Scurry鎮外1400畝土地上，營運著42萬1400塊電池板。

莉莉太陽能團隊只是德州不斷增長1萬1000多太陽能的一部分，太陽能領域在德州，正如火如荼的發展。

一個莉莉大小的太陽能陣列，總共可產生180兆瓦電力，足以維持3萬3000戶家庭每年照明與空調運行。

這些太陽能電池板，是由五層玻璃、抗反射材料、金屬導電板、兩層半導體等堆疊而成。

頂部玻璃層用於保護、防止灰塵、汙垢和蟲子，也易於清潔。玻璃下方的抗反射材料，允許光線通過，但不會反射到內部金屬上，可確保面板盡可能收集足夠陽光。

真正使太陽能得以發電的功臣是半導體。

兩個半導體層相互疊放，一個由矽與磷製成，另一個由矽與硼組成。當光照射到上面時，會激發磷中的電子，稱為價電子。自由浮動的電子與另一個半導體層中的硼結合，產生電子遷移，當電子移動時，以電流方式產生能量。

下一步是將電池上的電力，轉換為正確電壓。

在Enel工作多年的帕拉斯（Jonathon Parras）說，太陽能電池板的電力，沿著傳輸線輸送至轉換單位，直流電波被切碎產生交流波後，發送至變壓器箱。變壓器中，電源從低壓進入側，接著升到高壓側，與電網的電壓相匹配。

所有的電力，最後進入德州電力可靠委員會（ERCOT）系統的變電站匯集。

天然氣廠不同，太陽能廠在夜間停機，工作人員在夜晚無陽光時完成系統維護，以便系統可在一天中最高效時保持在線。

德州 天然氣

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