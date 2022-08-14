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女兵遭性騷殺害 家屬索賠3500萬

編譯組／綜合報導
2020年在基林（Killeen）附近一個軍事基地遭性騷擾後殺害的陸軍女兵吉倫（Vanessa Guillen）案件，於社群媒體上發酵。其家人也對美國政府提起訴訟。（美聯社）
2020年在基林（Killeen）附近一個軍事基地遭性騷擾後殺害的陸軍女兵吉倫（Vanessa Guillen）案件，於社群媒體上發酵。其家人也對美國政府提起訴訟。（美聯社）

達拉斯晨報報導，2020年在基林（Killeen）附近一個軍事基地遭性騷擾後殺害的20歲陸軍女兵吉倫（Vanessa Guillen），其家人12日以性騷擾、虐待、襲擊、強姦、雞姦和不當死亡為由，向美國政府提起訴訟，要求賠償3500萬元。

軍方在對吉倫的死因進行調查發現，吉倫在美國陸軍基地胡德堡（Ford Hood）被一名戰友殺害，調查也發現她遭到性騷擾，但上級並未採取適當行動。

該訴訟也描述吉倫在當兵期間受到兩起性騷擾事件，以及其對遭到性騷擾而產生自殺念頭，她也告訴家人，因害怕遭報復並未向單位報告。

代表吉倫家族提起訴訟的卡瓦姆（Natalie Khawam）說，「這將是每個受害者的機會，不僅讓他們有發言權，且可讓他們變得完整。」

在這起訴訟前，舊金山第九巡迴上訴法院（9th U.S.Circuit Court of Appeals in San Francisco）一個由三名法官組成的小組13日做出決議，稱陸軍上校可就性侵指控，對一名前空軍將軍提起訴訟。法院裁定，一項禁止服役人員因服役期間受傷而尋求賠償的法律並不適用該案。

吉倫於2020年4月失蹤，其遺體7月被發現，當時被指控殺害吉倫的士兵，在與軍方對峙後自殺身亡。一位平民也因涉嫌幫助處理吉倫遺體面臨指控。

吉倫之死，以及她的家人聲稱其在德州基地受到騷擾與襲擊的案子，在社交媒體上廣泛發酵，不少退役與現役軍人通過#IAmVaessaGuillen標籤，發文描述自身在軍隊中的遭遇。此後，德州和聯邦立法者通過紀念吉倫的立法，取消指揮官一些權力，替倖存者提供更多通報選擇。

性騷擾 德州 性侵

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