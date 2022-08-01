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達拉斯警緝毒 嫌棄械投降仍遭擊斃

編譯組／綜合報導
達拉斯市警局人員27日在高地湖（Lake Highlands）一加油站內，與企圖逮捕的30歲戴爾（Kyle Dail）時發生鬥爭，隨後警官霍夫曼（Thomas Hoffman）將其開槍打死。（監控影片截圖）
達拉斯市警局人員27日在高地湖（Lake Highlands）一加油站內，與企圖逮捕的30歲戴爾（Kyle Dail）時發生鬥爭，隨後警官霍夫曼（Thomas Hoffman）將其開槍打死。（監控影片截圖）

達拉斯晨報報導，達拉斯市警局人員27日在高地湖（Lake Highlands）一加油站內，與企圖逮捕的對象、30歲戴爾（Kyle Dail）發生鬥爭，在戴爾舉起槍並將槍拋起後，警官霍夫曼（Thomas Hoffman）將其開槍打死。

達拉斯縣法醫辦公室29日表示，戴爾於28日不治身亡，目前正等待驗屍報告。

這起事件發生於27日晚間10時20分左右，警方接獲販毒報案，前往Jupiter路13000號街區加油站。

警方稱，戴爾在與一名臥底警員進行「多次近距離毒品交易」後驅車離開，警方追捕未果。當晚11時35分，該車返回同一地點，戴爾進入加油站。

在29日記者會上公布的警方隨身攝影機與加油站監控錄像顯示，當時戴爾在加油站內整理衣衫，一名警官從背後襲擊戴爾，另兩名警官跟上企圖阻止他。霍夫曼在戴爾舉起槍，將槍拋向空中約三秒後向其開火。

達拉斯社區警察監督委員會主席Jesuorobo Enobakhare Jr.在聲明中，質疑「戴爾是在扔掉武器後被槍殺」，「是否遵循達拉斯市警局關於槍擊政策，是否有在不用致命武力的情況下更好的方式逮捕他，這似乎是個已經交出武器的人。」

警方稱，當天抵達現場的官員，霍夫曼、赫姆（Noah Hemm）和皮爾林（Michael Piering），均被安排行政休假。

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