國泰銀行做慈善 改善遊民生活

國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（右）在營業大廳捐款給希望之星的負責人Marc Laney（左）。 （記者封昌明／攝影）

國泰銀行休士頓 分行經理黃祖壽7月28日在該行大廳捐款給希望之星(Star of Hope)慈善機構，支持他們對無家可歸的遊民 ，提供輔導就業 、居住、醫療、食物等各方面的協助，以營造一個和諧的社會。

接受捐款的希望之星發展部主任Marc Laney感謝國泰銀行的熱心捐助，讓他們得以專款用在協助改善無業遊民的狀況。對於靠近中國城8號公路與百利大道上，經常有許多無業移民群聚的情形，他說，他們很早就注意到這個問題，所以他們有三部接駁車，在大休士頓地區每天接走1,000名無家可歸的民眾前往安置，民眾只需要撥打211電話，他們即安排人員出勤。

希望之星是一個以基督信仰為中心的社區服務機構，致力於提供無家可歸的民眾和他們的孩子的需要。通過專注於精神成長、教育、就業、生活管理和從藥物濫用中恢復的結構化計劃，鼓勵他們積極改變生活。

他們幾乎每天都接收大約有1,000名無家可歸的民眾到庇護所「希望之星基石社區」，希望之星的使命就是用全面的方法來解決影響無家可歸個人和家庭的各種近期和長期問題。他們以富有同情心、有目的的外展模式，加上社區合作夥伴和捐助者，創造了一個改變生活的環境，激勵人們擺脫貧困，創造和諧的社會。有意加入捐贈行列的企業或個人歡迎上網www.sohmission.org。

黃祖壽表示，國泰銀行積極踐行企業社會責任，致力體現創辦人當初成立國泰銀行的精神，紮根社區，互惠共贏，我們與客人共享社區繁榮；在參與各種公益活動時，我們也為客人的生活及所在社區創造更多可能。