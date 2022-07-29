我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

國泰銀行做慈善 改善遊民生活

記者封昌明／休士頓報導
國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（右）在營業大廳捐款給希望之星的負責人Marc Laney（左）。 （記者封昌明／攝影）
國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（右）在營業大廳捐款給希望之星的負責人Marc Laney（左）。 （記者封昌明／攝影）

國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽7月28日在該行大廳捐款給希望之星(Star of Hope)慈善機構，支持他們對無家可歸的遊民，提供輔導就業、居住、醫療、食物等各方面的協助，以營造一個和諧的社會。

接受捐款的希望之星發展部主任Marc Laney感謝國泰銀行的熱心捐助，讓他們得以專款用在協助改善無業遊民的狀況。對於靠近中國城8號公路與百利大道上，經常有許多無業移民群聚的情形，他說，他們很早就注意到這個問題，所以他們有三部接駁車，在大休士頓地區每天接走1,000名無家可歸的民眾前往安置，民眾只需要撥打211電話，他們即安排人員出勤。

希望之星是一個以基督信仰為中心的社區服務機構，致力於提供無家可歸的民眾和他們的孩子的需要。通過專注於精神成長、教育、就業、生活管理和從藥物濫用中恢復的結構化計劃，鼓勵他們積極改變生活。

他們幾乎每天都接收大約有1,000名無家可歸的民眾到庇護所「希望之星基石社區」，希望之星的使命就是用全面的方法來解決影響無家可歸個人和家庭的各種近期和長期問題。他們以富有同情心、有目的的外展模式，加上社區合作夥伴和捐助者，創造了一個改變生活的環境，激勵人們擺脫貧困，創造和諧的社會。有意加入捐贈行列的企業或個人歡迎上網www.sohmission.org。

黃祖壽表示，國泰銀行積極踐行企業社會責任，致力體現創辦人當初成立國泰銀行的精神，紮根社區，互惠共贏，我們與客人共享社區繁榮；在參與各種公益活動時，我們也為客人的生活及所在社區創造更多可能。

就業 遊民 休士頓

上一則

郵務車遇搶劫 奪走萬能鑰匙

下一則

台灣夜市9/3-9/4熱鬧登場 2天門票僅5元

延伸閱讀

涉放貸歧視 巴菲特子公司 達史上第2大「劃紅線」和解

涉放貸歧視 巴菲特子公司 達史上第2大「劃紅線」和解
社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武
身障人士搆不到廁所洗手液 華人餐廳挨告私了賠五、六千

身障人士搆不到廁所洗手液 華人餐廳挨告私了賠五、六千
1.8億元可負擔公寓項目 布朗士開工

1.8億元可負擔公寓項目 布朗士開工
仁濟社區醫療中心 7/30返校季免費健康展會

仁濟社區醫療中心 7/30返校季免費健康展會

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」