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熱浪侵襲房東不修空調 德州將立法處罰保障租客

編譯組／綜合報導
奧斯汀熱翻天，但是物業公司卻不盡快修理空調，導致室內溫度爆表，超過90度。（KXAN）
奧斯汀熱翻天，但是物業公司卻不盡快修理空調，導致室內溫度爆表，超過90度。（KXAN）

德州奧斯汀正遭逢熱浪侵襲，但是不少租屋者卻飽受煎熬，因為他們的房東無力或不願修復受損的空調設備，導致屋外近100度、室內超過90度的狀況屢見不鮮。針對民怨，已有州議員Sheryl Cole伸出援手，並希望在2023年推動修法，凡房東不願修繕空調者皆可依州法處分。

KXAN訪問了奧斯汀地區的一位租戶Thelma Reyes。她說她的房間沒有空調已經五天了，每天都是90度以上的高溫，熱到連她的鸚鵡都受不了，一直張口喘氣。Thelma Reyes說，她先是向物業公司Mueller Flats反映，但是維修員還有其他七戶待修，她等了五天都沒下文，只好找上議員Sheryl Cole，之後Thelma Reyes的空調終於恢復了。

但是Thelma Reyes並非特例，因為住客聯會Austin Tenants Council說他們本月至今已經收到60起申訴，全都是房東不管空調故障。另外，根據KXAN調查，Mueller Flats已非初犯， Austin Code Department早就列管，因為多次被罰或限期內未改正。

州議員Sheryl Cole受訪時表示，Texas Property Code對租賃已有規定，但是卻無罰則，因此下個會期將會提案修正，增加對弱勢租戶的保障。

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