奧吉烤肉牛排館遭竊 損失近2萬元

「奧吉阿拉莫市烤肉牛排館」(Augie's Alamo City BBQ Steakhouse)，近日被劫走價值近2萬元的酒和餐廳器材。（示意圖，該牛排館臉書截圖）

【聖安東尼奧訊】聖安東尼奧百老匯 街(Broadway)上的奧吉烤肉牛排館20日(周三)向市警局報案，一個小偷趁夜破門而入，劫走了價值近2萬元的酒和餐廳器材，而業主過去已經歷過一次大竊案。

位於百老匯街909號的「奧吉阿拉莫市烤肉牛排館」(Augie's Alamo City BBQ Steakhouse)，員工20日上午到達餐廳時發現門被打破，檢查過錄相機存下的影像後，發現一名年輕的非裔 歹徒是19日(周二)凌晨1時30分左右破門而入，他相當鎮定的從吧檯裡取走許多酒，還把廚房裡一些昂貴的物品偷走，因為餐館周二不營業，大家到次日才發現竊案。

業主奧吉柯特茲(Augie Cortez)指出，清點以後發現財物損失，以及修理費用在1萬5000到2萬元之間，他已向市警局報案。柯特茲在市區西北部的聖瑪莉街(St. Mary's Street)還有一家名叫「奧吉帶刺鐵絲網煙燻烤肉店」(Augie's Barbed Wire Smokehouse)的分店，2015年2月期間，聖安東尼奧發生一連串餐館牛胸肉(brisket)竊案，歹徒破門進入餐廳後，專門到冷凍櫃裡偷高價的牛胸肉，這家分店也遭偷肉賊光顧，警方最後在4月中旬逮捕到當時34歲的艾倫梅內利(Alan Meneley)。

柯特茲慨嘆生意難做，好不容易熬過新冠疫情 的嚴厲衝擊，現在百老匯街的分店外面正在進行道路工程，顧客不容易到這裡來，生意大受影響。

而這項工程要到2024年才能完工，現在又被竊賊光顧損失慘重。從新冠疫情發生以來，全國各地都出現犯罪事件大增的情況，對企業進行偷竊搶劫的歹徒胃口越來越大。