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火箭帶動觀光 德州波卡奇卡村成墨西哥人暑假勝地

休士頓訊
SpaceX在波卡奇卡基地的三座像摩天樓般火箭。(Space X粉絲群臉書)
SpaceX在波卡奇卡基地的三座像摩天樓般火箭。(Space X粉絲群臉書)

特斯拉電動車(Tesla)創始人馬斯克(Elon Musk)把德州最南角的波卡奇卡村稱為「星辰基地」(Starbase)，這個原本寧靜幽美的海角樂園如今成為觀光勝地，甚至有許多墨西哥人帶著孩子來這裡度暑假。

波卡奇卡(Boca Chica)是沒有正式立市的小村，2014年馬斯克的太空探索科技公司SpaceX把這裡選為火箭發射站，投資大量資金開發，如今星辰基地有1600名員工，其中的71%是格蘭德河谷的居民，SpaceX也是布朗士維爾市(Brownsville)的最大雇主。去年SpaceX在這裡投注了4億3000萬元，今年更增加到8億8500萬元，因此對卡梅倫縣(Cameron County)的經濟有舉足輕重的地位。

波卡奇卡固然是太空迷嚮往一遊的地方，對墨西哥人也有很大的吸引力。而且對墨西哥最東北部的居民而言，帶孩子到這裡度暑假，不但不用花錢搭飛機，還給孩子科學教育；那三座像摩天樓一樣高的火箭，給人超然壯闊的感受，拍下照片放上社交媒體，絕對引發親友的艷羨。

路易斯加薩(Luis Garza)是墨西哥東北部大城蒙特瑞(Monterey)的居民，7月1日那天他帶著妻子和7歲女兒米蘭達(Miranda)、3歲兒子小路易斯(Luis Jr.)抵達波卡奇卡，他們以那三具「星艦」(Starship)火箭為背景拍下許多照片，這趟星辰基地之旅肯定是一家人畢生難忘的經歷。

許多年來馬斯克把星辰基地稱為「通往火星的大關口」(Gateway to Mars)，但環保署EPA的環境評估遲遲沒有結果，最近馬斯克宣布星艦火箭的發射可能多數會改在佛州甘迺迪角進行，連SpaceX內部人員也匿名向媒體透露，公司可能放棄了以波卡奇卡作為通往火星的大關口。

對路易斯班德拉斯(Louis Balderas)而言，這是天大的變化，過去三年他在波卡奇卡購買、租用房地產，設立眾多錄影機給星辰基地的情況作全天候的網路播放服務，訂戶有20萬之多。他對馬斯克的宣告相當失望，如果多數星艦火箭任務改到佛州進行，他的網路服務就會失去吸引力，訂戶肯定會大減，他認為波卡奇卡將來會是SpaceX的研發單位(R&D)，而不是火箭發射站(launch site)。

馬斯克 SpaceX 墨西哥

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