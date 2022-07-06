達拉斯牛仔隊老闆4年前砸11億投資石油…翻倍為26億

達拉斯牛仔隊老闆瓊斯(中)。（Dallas Cowboys臉書）

達拉斯晨報報導，達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）老闆瓊斯（Jerry Jones）幾年前向Comstock Resources Inc. （CRK）投資 逾11億美元，押寶石油 和天然氣 ，如今資產翻了一番，股份價值達26億元。

瓊斯1日出現在CNBC上，談論對這家石油探勘公司的投資。該公司主要開發德州、路易斯安那州和阿肯色州海恩斯維爾（Haynesville）天然氣。

海恩斯維爾是全美最大的天然氣產區之一，占全國每日供應量的10%。這個頁岩區每天可生產67億立方呎天然氣，和5萬7000桶石油。

油價上漲導致消費者電費飆升，增加瓊斯財富，使Comstock成為華爾街表現最好的股票。富比士（Forbes）將瓊斯列為全球第170位富豪，淨資產112億元。

當天節目上，瓊斯也分析他的投資回報。談及四年前，在天然氣蕭條中，他得到Comstock Resources多數控股權。自那之後，他超過10億元的投資翻了一番。

對此他表示，在他看來，海恩斯維爾地區是首屈一指的天然氣開採場，且生產成本低，那裡也有出口設備，可將天然氣運往德國。

他指出，在進行投資時，不論增長放緩、地緣政治等因素都需考慮，也確實需要意識到市場上的起落，「但若您確實擁有生產天然氣最便宜的方式，若天然氣可運到德國等歐洲地方，那這就是值得冒險的投資。」

被詢問到是否進行對沖？瓊斯說，「我所知道最好的對沖方法是不欠任何人」他說，選擇Comstock的一大優點，是因其位置，以及它如何輸送氣體，以及管理層的誠信。

「我們預計在2022年和2023年，將擁有10億元自由現金流，當然在歐洲和美國都有商品問題，但更重要的是，你有石油，你必須供應。你可以調高、調低，這就是我們玩遊戲的方式。」

瓊斯指出，Comstock的優勢在於其未來儲備量。它有很好的前景，這些前景，甚至是在每加侖油價2.50元的基礎上是可行的，不是三元，也不是五元。「我們處於這樣的位置，我們將能夠在天然氣價格低的時候進場，我們不必對沖，因為我們債務很少。」