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達拉斯福和市 過去一年增加近29.5萬職位

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，儘管經濟可能面臨通膨和利率上升等不利因素，然而北德州勞工市場依舊火熱。

勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）日前報告稱，截至5月的12個月中，達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）增加29萬4700個工作崗位，約是新冠肺炎疫情前增幅的三倍，僅次於紐約和洛杉磯都會區。

在人口超過100萬的大都市中，達拉斯-福和市就業增長率排名第三，5月分增加7.7%，僅次於大西洋城和拉斯維加斯。

與此同時，當地失業率低，5月分為3.3%，去年同期為5.1%。

德州農工大學房地產研究中心經濟學家柏度（Adam Perdue）說，「工作增長主要是企業遷移所致，疫情期間發生的事情，也推動德州潛在增長。」

達拉斯-福和市包括兩大區，最大的達拉斯-普萊諾-歐文（Dallas-Plano-Irving）過去一年就業增長占四分之三以上。

今年5月，達拉斯-普萊諾-歐文季節性調整後，增加2萬1400工作崗位，較4月分略為下降，但高於今年早些時候。

然也出現一些領域有放緩跡象。總部位於普萊諾的First Guaranty Mortgage Corp.解僱大部分員工。一些德州製造商生產放緩。

達拉斯聯邦儲備銀行近期調查顯示，近四分之一製造業高管稱，他們在6月減產，超過30%受訪者表示訂單下降，公司前景惡化。

儘管如此，一些公司仍持續招聘。大型人力資源公司Robert Half達拉斯-福和市地區總監維克（Thomas Vick）說，「達拉斯-福和市是真正多元化市場，以致招聘依舊火爆。」

柏度預計，增長將持續，只是可能不會那麼快速。而住房方面已有放緩跡象。他說，自今年年初以來，達拉斯-福和市待售屋庫存約翻了一番，然仍低於傳統水平。

他預計房價會增長，只是更接近歷史標準，而不是過去一年的兩位數增長比例。

德州 就業 疫情

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