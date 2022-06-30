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奧斯汀雙命案 兄槍殺妹後自戕

【奧斯汀訊】
奧斯汀西北區一戶住宅發生兩起槍擊命案。(FOX7)
奧斯汀西北區一戶住宅發生兩起槍擊命案。(FOX7)

奧斯汀市警局23日宣布，20日中午在西北區一戶住宅發生的兩起槍擊命案互相關聯，警方認為是62歲的哥哥先把57歲的妹妹槍殺，然後吞槍自盡。

警方指出，20日中午剛過，大約12時19分警方接到報案電話，指出在藍草街(Bluegrass Drive)8700街段的一戶住宅發出槍響，警察到達現場後發現兩名成人身上中彈，在急救人員能把他們送醫救治之前，兩人分別於12時53分和12時55分斷氣。查維斯縣法醫進行解剖後，宣告57歲的艾敘莉哈里斯(Ashley Harris)是槍擊案的受害者，62歲的雅各伯巴洛(Jacob Barlow)接著開槍自殺，是謀殺後自殺(murder-suicide)的家庭慘劇。

警方還在深入調查作案的動機，但媒體認為可能與憂鬱症或其他精神疾病相關。德州聯邦參議員柯寧(John Cornyn)與民主黨參議員所達成的限槍架構法案23日(周四)晚間在參議院通過，但與希望促進槍械安全人士所要的相差太遠，大體上只是斥資制定官僚程序，對上述的自家人相殘情況完全沒有作用，而即使該案通過眾議院並得到拜登簽署生效，大規模濫殺案還是一樣會發生，許多主張限槍的人認為這項法規大量摻水，效果極為有限。

這是從1994年以來國會第一次有跡象會通過限槍法案，參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)敦促共和黨員贊成該案，他自己也投了贊成票，但50名共和黨參議員中只有15人投贊成票。

目前聯邦最高法院中，保守派大法官以6對3佔絕對大多數，因此共和黨政客所支持的各種政策，包括反墮胎、反同性戀變性人、反限槍法規的政策未來許多年中都會更趨保守，不願成為槍械暴力受害者的民眾，只好犧牲一些自由減少去容易出現衝突的場合，而這種保守的趨勢在天主教會和基督教會領導人的敦促下，可能會延續數十年之久。

共和黨 參議員 參議院

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