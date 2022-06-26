「多彩世界」繪畫展 徵集全球青少年作品

《多彩世界，生命共同》國際青少年繪畫邀請展。（陸鋼提供）

「多彩世界」國際青少年繪畫邀請展面向國內外青少年徵集繪畫作品，選取優秀作品舉辦線上線下展覽。用畫筆描繪物種多樣性、遺傳多樣性、生態多樣性；用實際行動帶動家人和公眾，一起保護生物多樣性，助力聯合國 可持續發展目標。同步開展「保護生物多樣性，共建地球生命共同體」視頻徵集活動。舉辦繪畫邀請展頒獎儀式，邀請指導單位、主辦單位、承辦單位領導和獲獎代表、中外媒體參與。

徵集對象：面向全球4-18歲少年兒童。按年齡劃分三個組別：幼兒組：4-6歲；兒童組：7-12歲；少年組：13-18歲。作品徵集2022年5月至7月20日；視頻徵集2022年5月至9月30日；頒獎儀式和首展擬定10月下旬。

作品要求：水彩、油畫、蠟筆、水墨、版畫等展現物種多樣性、遺傳多樣性和生態多樣性，描繪人與自然和諧共生，共建繁榮、清潔、美麗世界。作品規格A3或四開（389×546mm以內）帆布畫F8號（455×380mm以內）。

參賽作品請個人按要求填寫作品信息表、並把作品信息表附貼在作品背面，由選送組織統一報送。本活動僅接受集體報名，個人參展的請與賽區溝通確認後再報送作品。國際作品如因疫情 無法郵寄原作，可只報送電子版，並在集體報名表中標註。

休士頓 賽區青少年繪畫作品郵箱：[email protected]。