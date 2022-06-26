禁墮胎州法律從未被廢 德州禁墮胎不必再等待30天

德州總檢察長帕克斯頓。（CBS）

休士頓紀事報報導，聯邦最高法院24日推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），允許各州制定法律規範墮胎 程序。德州 有一項「觸發」（trigger）法，將從最高法院判決後30天開始禁止所有墮胎。

然而，根據全美最大獨立墮胎提供機構「全女性健康與計畫生育 」（Whole Woman's Health and Planned Parenthood Texas），在最高法院裁定取消對墮胎權的憲法保護，及隨之而來的法律不確定性後，德州已停止墮胎。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）和反墮胎人士認為，在羅訴韋德案之前禁止墮胎的州法律從未被廢除，如今可能於德州生效。

南德州計畫生育協會（Planned Parenthood South Texas）執行長漢斯（Jeffrey Hons）說，「我們需暫停我們個別組織墮胎服務，法律團隊將繼續審查最高法院這項毀滅性判決，以及其如何影響德州現有法律。」

帕克斯頓24日發布公告說，一些檢察官可能會對在羅訴韋德案推翻前，違反德州墮胎禁令者立即提起刑事訴訟，因立法機關從未廢除該禁令。

帕克斯頓寫道，「儘管這些法律在Roe被記錄在案時無法執行，但它們仍是德州法。」

全美最大獨立墮胎提供機構「全女性健康與計畫生育」表示，目前該機構已暫停其位於奧斯汀、福和市、麥卡倫等診所墮胎服務。

該機構執行長米勒（Amy Hagstrom Miller）說，「我們不同意帕克斯頓對禁令的解釋，但為保護員工與患者，我們停止墮胎護理。」

替尋求墮胎者提供經濟援助的墮胎基金表示，他們也停止資助德州墮胎。

德州於1854年首次頒布一項禁止墮胎的刑事禁令。該禁令從未被廢除，但2004年第五巡迴上訴法院一項案件發現，通過管理墮胎的法律，例如未成年人墮胎的可行性等，德州立法機構暗示舊禁令不再有效。

然而，德州前副總檢察長米切爾（Jonathan Mitchell）和德州最具爭議的SB 8「德州心跳法」制定者認為，除挽救患者生命所需外，前羅訴案法規在德州是立即可行的。

他說，過去檢察官沒有根據德州的法律，對患者或提供者提出指控，因有羅訴案這項判例，如今該判例被否決，不再有此障礙。

德州的「觸發」法要到最高法院作出判決後30天才能生效，這可能需要大約一個月時間才能公布。