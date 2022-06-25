寧永健、賴李迎霞、賴清陽 捐贈難民大批家具

賴清陽（右一）、賴李迎霞（右二）、寧永健（左一）共同捐贈大批家具幫助難民，吳元之（左二）頒狀表揚他們的義舉。 （記者封昌明／攝影）

近年來在休士頓 及奧斯汀地區大手筆購進十家旅館 的賴清陽律師及寧氏甜品負責人寧永健，事業有成不忘回饋社會，6月23日在德州眾議員吳元之的推荐下，將位於斯坦福市的萬豪酒店汰換下來的系列家具，大手筆捐給休士頓兩大慈善機構，用以協助初到休士頓的難民，讓他能順利安宅落戶。

吳元之表示，他謹代表社區對賴氏及寧氏兩大家族對休士頓地區所做的貢獻，讓許多初到休士頓的難民可以藉著這些家具開啟他們的新生活，進而追尋美國夢的實現。

中華公所共同主席賴李迎霞說，她與夫婿賴清陽經營旅館多年，多半經營具有國際品牌形象的旅館，這類的旅館對居住的品質要求極高，很多家具雖然都用過幾年，但狀況如新，對於有機會可以協助社區做一點公益事務，她們都感到非常開心，畢竟取之於社會用之於社會，這是她們應該做的。

吳元之（左三）發言感謝賴寧兩家人的大方捐贈，讓眾多難民得以開啟新的生活。（記者封昌明／攝影）

賴清陽則讚揚吳元之是一位有為的華人 青年，只要他要出來選舉，他們都會全力支持，這次透過他的引荐，讓他們的慈善捐助能與主流社會接軌，讓華人參與慈善事業的形象再一次獲得肯定。

代表大休士頓地區跨信仰組織Interfaith Ministries理事會主席莊嘉玲感謝賴清陽等人的大力支持，她本身信奉佛教，在出任該慈善組織時，曾就教玉佛寺宏意法師，法師鼓勵她出馬，並表示，我們需要將佛教帶入主流社會，讓更多人知道佛教的博大精深。

莊嘉玲相信，通過該組織的服務和對話，眾多族群都可以相互了解並找到共同點，同時仍然接受我們的個人信仰和文化，透過對難民等的服務來慶祝我們共同信念的力量，其中包括：

為大休士頓和加爾維斯頓和周邊縣的老年人提供超過160萬份餐食。此外，老年人的寵物通過我們的 Animeals 計劃獲得免費的寵物食品和其他服務。

難民服務則是與美國國務院合作，每年在休士頓重新安置數百名難民，並幫助成千上萬的新鄰居成功適應美國生活。

宗教間關係和社區夥伴關係讓宗教場所、企業、組織和非營利組織參與對話、合作和服務，以接受「尊重你的鄰居」的理念。