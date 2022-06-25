寧永健、賴李迎霞、賴清陽 捐贈難民大批家具
近年來在休士頓及奧斯汀地區大手筆購進十家旅館的賴清陽律師及寧氏甜品負責人寧永健，事業有成不忘回饋社會，6月23日在德州眾議員吳元之的推荐下，將位於斯坦福市的萬豪酒店汰換下來的系列家具，大手筆捐給休士頓兩大慈善機構，用以協助初到休士頓的難民，讓他能順利安宅落戶。
吳元之表示，他謹代表社區對賴氏及寧氏兩大家族對休士頓地區所做的貢獻，讓許多初到休士頓的難民可以藉著這些家具開啟他們的新生活，進而追尋美國夢的實現。
中華公所共同主席賴李迎霞說，她與夫婿賴清陽經營旅館多年，多半經營具有國際品牌形象的旅館，這類的旅館對居住的品質要求極高，很多家具雖然都用過幾年，但狀況如新，對於有機會可以協助社區做一點公益事務，她們都感到非常開心，畢竟取之於社會用之於社會，這是她們應該做的。
賴清陽則讚揚吳元之是一位有為的華人青年，只要他要出來選舉，他們都會全力支持，這次透過他的引荐，讓他們的慈善捐助能與主流社會接軌，讓華人參與慈善事業的形象再一次獲得肯定。
代表大休士頓地區跨信仰組織Interfaith Ministries理事會主席莊嘉玲感謝賴清陽等人的大力支持，她本身信奉佛教，在出任該慈善組織時，曾就教玉佛寺宏意法師，法師鼓勵她出馬，並表示，我們需要將佛教帶入主流社會，讓更多人知道佛教的博大精深。
莊嘉玲相信，通過該組織的服務和對話，眾多族群都可以相互了解並找到共同點，同時仍然接受我們的個人信仰和文化，透過對難民等的服務來慶祝我們共同信念的力量，其中包括：
為大休士頓和加爾維斯頓和周邊縣的老年人提供超過160萬份餐食。此外，老年人的寵物通過我們的 Animeals 計劃獲得免費的寵物食品和其他服務。
難民服務則是與美國國務院合作，每年在休士頓重新安置數百名難民，並幫助成千上萬的新鄰居成功適應美國生活。
宗教間關係和社區夥伴關係讓宗教場所、企業、組織和非營利組織參與對話、合作和服務，以接受「尊重你的鄰居」的理念。
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