美南銀行 清寒學生獎學金7人獲獎

美南銀行獎學金七位學生獲獎。(美南銀行臉書)

2022度第17屆美南清寒獎助學金申請已於5月中旬截止，遞件申請者來自數十所不同學區高中、數十位應屆畢業學子報名。經美南獎學金評審委員會多次審核後，最終決選出五位獎學金得主，並破例再加兩位學生，共七人獲獎。頒獎儀式將在6月24日（周五）上午10時於美南銀行二樓舉行。

得獎五名學生分別是Klein Collins High School的Katrina Machetta、Clements High School的Christine Yuan、Langham Creek High School的Pasha Amy 、Kerr High School的Karen Pan 和The Awty International School的Rachel Gai 。每位可獲獎學金1,000元。

由於今年申請者眾多競爭激烈且皆非常優秀傑出，在全體董事會最後決意，今年特別破例再增設兩位獎學金名額給Clements High School的Chung-Hwa Yen和Westside High School的Ethan Lu ，每位可獲$ 500元。以期許他們在未來的學習上更上一層給予鼓勵。

繼續受到新冠疫情 影響，至目前為止學生課業學習和校外活動尚未回到以往生活，一直受到相當程度限度有影響，導致學生成績單和SAT考試，家庭年度報稅 申請等種種諸受限制，間接影響到學子們在學金申請上會有不足或延誤等情況，如在學成績單、在校老師推薦信和報稅單等相關資料遞件。因此，美南清寒獎學金在徵得評選董事會一致同意下，為鼓勵學生們學習激極性，決議不受疫情影餐並略微變通放寬申請程序，便於申請學子可以順利遞交文件。因此，第17屆美南清寒獎助學金共七位學子獲得。

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