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限槍聲浪再起 料短期又會消音

奧斯汀訊
滿21歲才能購買手槍。(Lone Star槍展)
滿21歲才能購買手槍。(Lone Star槍展)

烏瓦德濫殺案發生後，德州兩名聯邦參議員抱持完全相反的心態，克魯茲(Ted Cruz)矢言不准加強槍管，但柯寧(John Cornyn)於31日(周二)代表共和黨參加槍管框架會議。

即使19名小學生加上兩名成人在烏瓦德濫殺案中喪命，克魯茲仍堅持不准加強槍枝管制，引發許多民眾憤恨，上周他在一家餐館用餐時，遭到民眾大聲質問，但他事後表示仍會全力支持人民擁槍的憲法賦予權利。但德州的資深參議員柯寧卻認為必須更有效的管理槍枝，以避免濫殺案一再發生，他得到參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)授權，與民主黨會商加強槍管法規的框架(framework)。

槍枝工業提供的政治獻金中，柯寧和克魯茲是得到最多捐款的國會議員之二。根據過去大規模濫殺的前例，烏瓦德濫殺案幾個月之後會銷聲匿跡，聯邦級的槍管法案最多也只會有少許的改變，到11月的期中選舉時，民眾又已倦怠，烏瓦德濫殺案對選情不會有太大的影響。

德州的法律規定年滿18歲的人可以購槍，但聯邦的法律規定要年滿21歲才可以購買「手槍」(hand gun)，聯邦法超越州法，因此烏瓦德濫殺案的兇手一過18歲生日就能合法買了兩支來福槍(rifle)，也就是俗稱的「長槍」(long gun)，但他買不到手槍。目前全國只有六個州把購買長槍的年齡提升到21歲：加州、佛州、伊利諾州、華盛頓州、佛蒙特州和夏威夷州。

休士頓大學刑事法教授(criminal law professor)湯普森(Sandra Guerra Thompson)指出，對德州人而言，要把購買長槍的年齡提升到21歲，可以從州法或聯邦法方面改變，但德州州議會絕對不會制定那樣的限制，所以只能靠國會，雖然柯寧曾經支持過許多限槍的法規，但範圍都很有限，因此聯邦修法的可能性也極其低微。

德州 克魯茲 參議員

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