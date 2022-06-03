「夢想生」違法居留上訴案 7月6日開庭

DACA計畫支持者2019年在聯邦最高法院前陳請，強調美國就是夢想生的家園。（記者張筠 / 攝影）

位在德州的聯邦地區法院2021年8月認定，DACA（童年入境暫緩遞解）違法，影響所及只有61萬名夢想生 （dreamer）可以繼續合法居留，其餘160萬人都可能無法繼續留在美國，更別提合法工作。民權團體提出抗告後，第五巡迴上訴法院排定7月6日開始審查，結果可能影響160萬名夢想生的未來。

休士頓當地的ABC 13 2日舉辦線上討論會，本意是邀請各方討論DACA制度與夢想生的未來安排，但是共和黨與保守派人士全都拒絕參加，因此當天的會議成為主張繼續DACA制的意見發表會，不過部分論點仍然值得參考。

其中，Marek Construction的執行長Stan Marek就強調，美國就業市場不是缺工嗎？夢想生就是最佳的人才來源。因為夢想生並不是為了坐領福利而來美國的，他們想在美國尋找人生發展機會，希望在職涯更上層樓。

已經念完耶魯大學 的Juan Carlos Cerda，身分已經由單純的夢想生變成協助其他移民築夢的職人了，因為他目前除了是教師，也是American Business Immigration Coalition的宣傳副主任。他說，在DACA制度出現之前，他一直都是非法移民 ，更別提上大學與合法工作了，但是十年前誕生的DACA卻讓他們這些人有機會成為美國公民，接受法律保障。

Juan Carlos Cerda強調，沒有DACA的幫忙，他的諸多夢想都不可能實現，不論是上耶魯，或是影響其他學生認知到DACA的重要。他說，他不會放棄在教育圈的工作，繼續以幼兒園教師的身分幫助社區，但前提是DACA制度能夠繼續執行。