疫世代毛小孩 恐難適應主人回公司上班

疫世代出生的小狗，恐無法適應主人外出上班一整天。(Unsplash/Chewy)

兩年疫情 期間美國有2300萬戶家庭新添了寵物，現在因為雇主要求員工回到公司上班，許多寵物和寵物主人面臨痛苦的前景，即使寵物不被棄養，整天獨守空閨也會讓寵物精神崩潰。

疫情初期封鎖規定相當嚴格，人際之間的面對面往來幾乎完全停頓，許多人為了找個伴而養了寵物，寵物成了精神依靠。根據動物福利組織ASPCA的資訊，過去兩年中有2300萬戶家庭新添了一隻貓或一條狗，這些寵物從來不知道主人會把牠們放在家裡一整天，跑去一個不知在哪裡的「辦公室」。另外，原有的寵物兩年來已習慣了主人一天24小時都在家，牠們可能受不了再度「被拋棄」的憂苦。

陶德 麥柯米克(Todd McCormick)從2020年3月起在家上班，他的中型狗希金斯(Higgins)跟他開始形影不離，他上ZOOM開遠距會議時，希金斯有時候還會不小心「入鏡」，有時候不管他正在忙跑來討零食吃，當他到門外丟垃圾或取郵件時，雖然費時還不到一分鐘，但希金斯會在家裡嚎啕。他表示如果回辦公室上班，希金斯會哭一整天，彷彿家裡出了命案。

在貓跟狗之間比較，狗比較黏人。「狗學校」(School for the Dogs)的訓練總監凱特 瑟尼希(Kate Senisi)指出，疫情之前已經習慣在家久等的狗，適應主人回公司上班會比較容易，但在疫情之中出生的「疫情小犬」(pandemic puppies)，從來沒跟主人分離過，現在又處於最敏感的「少年期」(adolescence)，這些狗會很難於適應孤獨。

凱特指出，寵物主人應該開始讓狗習慣獨自在家，譬如上超市購物時不要帶牠一起去。另外，狗主人或許直覺認為給狗買一個貴的、特別的玩具，讓牠在家等候的時候把玩，但這可能會有反面作用，狗會發現每當主人給牠這個玩具之際，就是牠要獨守空閨之時，這個玩具就會成為牠恐慌的觸發因素(trigger)。