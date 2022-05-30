長樂活動中心3周年 會員同慶

會員們盛裝出席走秀，架勢十足。（記者封昌明／攝影）

位於密蘇里市（Missouri City）的長樂活動中心(Wellcare Senior Center)5月27日上午熱鬧舉行三周年慶，會員們自行籌備的表演節目非常精彩，包括有歌舞表演、太極劍、抽獎等長者們最喜歡的活動，長輩們也早早就來報到，大家都盛裝出席，共同慶祝該中心三周年。

影音來源：記者封昌明

負責人潘小姐穿大紅旗袍，一大早就在大廳歡迎接會員們的到來，她有感而發地表示，三年來受到疫情 的影響，很多長輩都沒有出門，但中心仍然送餐盒至每位老人的家中，最近疫情稍緩，她特別舉辦這次的活動，鼓勵老人家們要出門活動筋骨，順便看看老朋友。

長樂活動中心是一個多元性的年長者健康活動中心，環境清幽舒適，工作人員非常友善，這裡就像一個大家庭似的，讓退休 的銀髮族們在此交流互動，認識新朋友，也組織各種活動與課程，讓長者們鍛鍊身體、娛樂心境，還有接送服務，帶長者們去看醫生、外出購物、與郊遊，參加的長者們均給予極高評價。

該中心為長者提供充足多樣的活動，如早操運動、跳舞、太極拳、撞球、電腦手機操作、卡拉OK歌唱、手工藝、英文等課程。

長樂活動中心有名廚掌理，供應早餐、中餐與下午茶點，餐飲的滿意度相當高。每天有不同的菜色與營養餐，會有不同的變化，讓長者們可以換換口味，營養均衡而美味。

長樂活動中心考慮到長者們的實際需要，每天有車子接送往返長樂活動中心，也有帶長者們到中國城看診；還有購物團，帶長者們購物。中心還會安排特別活動，包括美術館賞畫、採草莓、赫曼公園踏青散心、去Katy Mill逛街等等。

中心內有護理人員協助個人護理，幫助血壓 監測和藥物管理，並不時提供健康知識，幫助長者們更健康。

長樂活動中心地址是3250 Williamsburg Lane, Missouri City, TX 77459。負責人潘小姐電話：281-208-7709。