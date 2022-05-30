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德州小學慘案前2月演練 臨陣卻失靈

編譯組／綜合報導
烏瓦德學區警局在槍案發生前兩個之才剛接受相關訓練，卻完全派不上用場。(FOX 4電視台)
烏瓦德學區警局在槍案發生前兩個之才剛接受相關訓練，卻完全派不上用場。(FOX 4電視台)

德州烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）24日遭槍手射殺21名校師與學生前兩個月，學區警方才剛完成與槍手對峙的處置訓練，但卻在那「要命的一小時」完全沒有派上用場，招各界質疑。

FOX 4電視台報導，德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）廳長，日前概述警方在該案中，一系列失敗應對後一天，資料顯示，烏瓦德當地學區警局（Uvalde CISD Police Department）警務人員，曾於3月21日接受過現場槍擊案訓練（active shooter training），接受與槍擊犯對峙與槍案發生緊急行動相關培訓。

這項訓練，顯然在24日的槍案中並未奏效。

事發當天，學區警局人員趕到後，並未在第一時間進入槍手殺害無辜教師與兇嫌的教室，而是在一小時後，邊境巡邏人員（Border Patrol agents）抵達現場才闖入教室內，將槍手擊斃。

事實上，學區警局局長阿瑞唐多（Pete Arredondo）在這起槍案中誤判情勢，在他的指揮下，警員在槍手所在的教室門外，等待更有經驗的警力支援。

根據報導，當兇嫌在教室內時，門外有19名警員在走廊上。

許多人質疑，為什麼警方花了一個小時才進入槍手所在的教室，而這段期間，屋內許多孩子們不斷撥打911請求協助。

根據德州於2005年建立槍擊案快速反應訓練，警務人員必須首先遏制威脅，待威脅消除後，才會替受害者提供醫療服務，疏散傷患等。

FOX 4電視台獲得的訓練資料也顯示，無論如何，警員在槍案中，必需先阻止槍手。

擔任警務工作30年的達拉斯市警局局長米勒（Craig Miller）講述槍擊案最高規則，即警員必須展現勇氣，用生命阻止槍手。

「我知道他們認為這是被封鎖的情況。我可以理解這點，但事實是我們有人質在裡面，有人間歇性開槍。槍擊案持續48分鐘，在那段時間中，槍手開了多槍，人們在打電話提供他們還活著的訊息」他說，「這改變局勢動態，但我們將等到了解更多情況後，才能確認在那段時間內，教室門外究竟發生什麼。」

此外他說，在「面對槍案手冊」（active shotter handbook）中指出，即使現場只有一名警員在場，也必須直面槍擊犯。

米勒還質疑，為什麼烏瓦德市警局是現場發號司令的指揮官，他認為其他官員或機構，應有更多經驗。

槍擊 學區 德州

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