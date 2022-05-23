涉輪暴2女 前奧斯汀德州大學2男生遭控罪

現年22歲班傑明伯克維茨(右)和21歲的安德瑞斯艾薩涉案兩年後被捕控罪。(奧斯汀警局)

2020年奧斯汀德州 大學(UT Austin)兩名男生在兄弟會 派對(fraternity party)後涉嫌輪暴兩名女生，兩名男生遭學校開除後，於日前被捕控罪。

奧斯汀KXAN電視台報導，現年22歲的班傑明伯克維茨(Benjamin Berkowitz)和21歲的安德瑞斯艾薩(Andres Aiza)，2020年8月28日在「德州羅」兄弟會(Texas Rho)上結識兩名前來參加派對的女生，飲酒作樂後兩名男生藉口護送女生回家，步行時就開始強行撫摸女生，到達那兩位女生分租房間的住宅後，在房間內強姦兩名女生，而且數次交換性交對象。

事件發生後女生報警，男生辯稱是雙方同意才上床，警方從女生私處採得的精液，經過檢驗後與兩名男生的DNA強烈吻合。經過將近兩年的調查，兩名男生上周被執法單位逮捕並提出控罪。

未得學校官方認證的德州羅兄弟會，是Sigma Alpha Epsilon兄弟會的餘孽，Sigma Alpha Epsilon兄弟會在2017年因為凌虐新會員(hazing)重大違紀事件遭奧斯汀德州大學除名，之後就以德州羅兄弟會的名稱暗地徵召會員。

華人 家長送子女上大學，當然是為孩子的前途著想，但孩子遠在外地，父母管不了，孩子為了在社交上受到重視，往往會去參加兄弟會或姊妹會，如果交友不慎，會被壞孩子帶入歧途。新生為了博取老生的尊重，在入會典禮上會接受挑戰，做一些超越體能的事，譬如強迫出操、猛喝烈酒、跳入冰池等可能危及生命的蠢事；女生去參加派對時，稍有不慎就會被人在飲料中摻迷藥，不省人事後遭人輪暴，醒來之後根本不知道是誰搞的鬼。