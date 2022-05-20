休士頓台灣松年學院春季班 熱鬧結業

休士頓台灣松年學院2022年春季班學期結業典禮，精彩節目後，全體大合照。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 台灣松年學院2022年春季班學期結業典禮，5月19日在該校大禮堂舉行，駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、僑教中心主任陳奕芳、僑務委員陳美芬、劉秀美、陳建賓、雙十國慶籌備會主委江麗君等都應邀出席，場面熱鬧。

松年學院董事長陳美芬在致詞時表示，今年松年學院在搬家的期間中，團隊都非常辛苦，該校財務長黃逢春的貢獻尤其令人感動，除了出錢，也對學校的遷移過程中的水電、油漆等各項工作都默默的付出不求回報，特別是為整個社區的做美化，效果尤其明顯，鄰居們都非常感謝他。

林翠梅董事敲鐘，宣布大會開始。（記者封昌明／攝影）

游雲真擔任司儀。（記者封昌明／攝影）

王韋龍說，很開心能來參加松年學院的結業典禮，節目非常精彩，他生平第一次在現場看到少林功夫的表演，劉更明師父這套拳打得虎虎生風令人印象深刻，他恭祝學員們，個個活得精彩，萬年長青。

僑教中心主任陳奕芳則承諾，她退休後也要到松年學院來報名，她從上任以後即看到松年學院院長許勝弘不斷地在學習，讓她非常佩服，而且學無止境。僑務委員劉秀美讚揚松年學院創校19年來，讓無數的長輩對終生學習產生興趣，特別喜樂的心是良藥，她看到長輩們活到老，學到老，永遠都不老，大家都精神很好。

一首日語版月亮代表我的心，勾起大家往日的回憶。（記者封昌明／攝影）

在休士頓大學任教的陳建賓僑務委員以南加州 長老教會教堂血案舉例表示，如果發生在松年學院，我們該怎麼辦？是什麼樣的仇恨，讓歹徒做出這樣的事，大家都要去思考這個問題。他強調人看人看外表，神看人看內心，一個人的內心世界外人是無法看出的，唯有靠愛才能治癒，大家要認清自己在社區裡扮演什麼樣的角色，要做到愛家人，愛社區，才能撫平傷痛。

台北經文處副處長王韋龍致詞。（記者封昌明／攝影）

院長許勝弘介紹美福藥局 負責人喻斌時指出。在疫情發生初期，美福藥局給予極大的協助，為松年學院送出的長輩約打了300餘針，甚至連台灣的高球名將潘政琮也到這裡來打針，美福藥局對學員的健康做出巨大的貢獻，他們一直感念在心。

喻斌感性地表示，看到現場多位長輩，讓他想起當年送他出國的母親(王乃榮醫生)，他猶記得出國前一晚，母親整夜未眠，將他們一輩子的積蓄縫在他的衣服內，讓他來留學，20餘年來，他回首創業心路歷程，他感覺母親一直在天堂守護著他，讓他一路順遂創立了在美國同類公司排得上名的電腦公司，旗下有300餘位員工。

談到事業成功，他強調企業文化的重要，就像松年學院有很好的領導團隊及優良的文化，他也一直在尋覓優秀的領隊團隊，有了優秀團隊才能讓事業更上一層樓，對於社區的關懷也是他的重點項目之一，取之於社會用之用社會，他未來也將持續支持松年學院的校務。

許勝弘勉勵學員們，不要被傳統束縛，人生七十才開始，要讓晚年生活更加豐盛。

學院2022 暑期班日期：6月6日至8月4日。預定開課的班有：合唱、英文、日文、西班牙文、油畫、粉彩、橫笛、鍵盤、烹飪、橋牌、插花等，歡迎大家報名學習。