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休士頓台灣松年學院春季班 熱鬧結業

記者封昌明／休士頓報導
休士頓台灣松年學院2022年春季班學期結業典禮，精彩節目後，全體大合照。 （記者封昌明／攝影）
休士頓台灣松年學院2022年春季班學期結業典禮，精彩節目後，全體大合照。 （記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2022年春季班學期結業典禮，5月19日在該校大禮堂舉行，駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、僑教中心主任陳奕芳、僑務委員陳美芬、劉秀美、陳建賓、雙十國慶籌備會主委江麗君等都應邀出席，場面熱鬧。

松年學院董事長陳美芬在致詞時表示，今年松年學院在搬家的期間中，團隊都非常辛苦，該校財務長黃逢春的貢獻尤其令人感動，除了出錢，也對學校的遷移過程中的水電、油漆等各項工作都默默的付出不求回報，特別是為整個社區的做美化，效果尤其明顯，鄰居們都非常感謝他。

林翠梅董事敲鐘，宣布大會開始。（記者封昌明／攝影）
林翠梅董事敲鐘，宣布大會開始。（記者封昌明／攝影）

游雲真擔任司儀。（記者封昌明／攝影）
游雲真擔任司儀。（記者封昌明／攝影）

王韋龍說，很開心能來參加松年學院的結業典禮，節目非常精彩，他生平第一次在現場看到少林功夫的表演，劉更明師父這套拳打得虎虎生風令人印象深刻，他恭祝學員們，個個活得精彩，萬年長青。

僑教中心主任陳奕芳則承諾，她退休後也要到松年學院來報名，她從上任以後即看到松年學院院長許勝弘不斷地在學習，讓她非常佩服，而且學無止境。僑務委員劉秀美讚揚松年學院創校19年來，讓無數的長輩對終生學習產生興趣，特別喜樂的心是良藥，她看到長輩們活到老，學到老，永遠都不老，大家都精神很好。

一首日語版月亮代表我的心，勾起大家往日的回憶。（記者封昌明／攝影）
一首日語版月亮代表我的心，勾起大家往日的回憶。（記者封昌明／攝影）

在休士頓大學任教的陳建賓僑務委員以南加州長老教會教堂血案舉例表示，如果發生在松年學院，我們該怎麼辦？是什麼樣的仇恨，讓歹徒做出這樣的事，大家都要去思考這個問題。他強調人看人看外表，神看人看內心，一個人的內心世界外人是無法看出的，唯有靠愛才能治癒，大家要認清自己在社區裡扮演什麼樣的角色，要做到愛家人，愛社區，才能撫平傷痛。

台北經文處副處長王韋龍致詞。（記者封昌明／攝影）
台北經文處副處長王韋龍致詞。（記者封昌明／攝影）

院長許勝弘介紹美福藥局負責人喻斌時指出。在疫情發生初期，美福藥局給予極大的協助，為松年學院送出的長輩約打了300餘針，甚至連台灣的高球名將潘政琮也到這裡來打針，美福藥局對學員的健康做出巨大的貢獻，他們一直感念在心。

喻斌感性地表示，看到現場多位長輩，讓他想起當年送他出國的母親(王乃榮醫生)，他猶記得出國前一晚，母親整夜未眠，將他們一輩子的積蓄縫在他的衣服內，讓他來留學，20餘年來，他回首創業心路歷程，他感覺母親一直在天堂守護著他，讓他一路順遂創立了在美國同類公司排得上名的電腦公司，旗下有300餘位員工。

談到事業成功，他強調企業文化的重要，就像松年學院有很好的領導團隊及優良的文化，他也一直在尋覓優秀的領隊團隊，有了優秀團隊才能讓事業更上一層樓，對於社區的關懷也是他的重點項目之一，取之於社會用之用社會，他未來也將持續支持松年學院的校務。

許勝弘勉勵學員們，不要被傳統束縛，人生七十才開始，要讓晚年生活更加豐盛。

學院2022 暑期班日期：6月6日至8月4日。預定開課的班有：合唱、英文、日文、西班牙文、油畫、粉彩、橫笛、鍵盤、烹飪、橋牌、插花等，歡迎大家報名學習。

藥局 休士頓 加州

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